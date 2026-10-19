Μητσοτάκης στα εγκαίνια του «ΔΑΙΔΑΛΟΣ»: «Κάποιοι θέλουν να δαπανούμε χρήματα που δεν έχουμε»

Στη σημασία των επενδύσεων που δημιουργούν τις υποδομές του μέλλοντος αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς όσους ζητούν αύξηση των κρατικών δαπανών.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, προκειμένου να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των επόμενων ετών.

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Μάλιστα, επέλεξε να ανατρέξει στην αρχαία ελληνική ιστορία και στην απόφαση του Θεμιστοκλή για την κατασκευή τριήρεων, προκειμένου να αναδείξει τη σημασία των στρατηγικών επιλογών.

«Υπάρχουν φωνές που θέλουν να δαπανούμε χρήματα που δεν έχουμε»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε αιχμές για τις προτάσεις που επικεντρώνονται στην αύξηση των δαπανών, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη σημασία των επενδύσεων.

«Ακούμε πολλές φορές, πολλές φωνές οι οποίες το μόνο το οποίο κάνουν είναι να θέλουν να δαπανούν χρήματα που δεν έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε, οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις δεν αναλογίζονται «πόσο σημαντικό είναι να επενδύουμε για το μέλλον».

Με την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αναδείξει τη διαφορά ανάμεσα στην άμεση διάθεση πόρων για πρόσθετες δαπάνες και στη χρηματοδότηση υποδομών που μπορούν να αποδώσουν μακροπρόθεσμα.

Το παράδειγμα του Θεμιστοκλή και οι τριήρεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην απόφαση των αρχαίων Αθηναίων για την αξιοποίηση του πλούτου από τα αργυρομεταλλεύματα.

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Όπως υπενθύμισε, όταν τέθηκε το δίλημμα εάν τα χρήματα θα έπρεπε να διανεμηθούν στους πολίτες ή να αξιοποιηθούν για έναν ευρύτερο σκοπό, ο Θεμιστοκλής πρότεινε την κατασκευή πολεμικών πλοίων.

«Τα επένδυσαν στην άμυνα λοιπόν και όλοι γνωρίζουμε στη συνέχεια πώς άλλαξε η ιστορία του κόσμου από αυτήν την επιλογή», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Ο πρωθυπουργός συνέδεσε το ιστορικό παράδειγμα με τις σύγχρονες ανάγκες της χώρας, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες επενδύσεις αποκτούν την πραγματική τους αξία σε βάθος χρόνου.

«Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ είναι η υποδομή που θα μας οδηγήσει στις λεωφόρους του μέλλοντος»

Αναφερόμενος στον υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η σημασία της συγκεκριμένης επένδυσης μπορεί να μην είναι άμεσα αντιληπτή από όλους.

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Ωστόσο, όπως εξήγησε, πρόκειται για μια υποδομή που θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για τις μελλοντικές δυνατότητες της χώρας.

Χαρακτήρισε τον «ΔΑΙΔΑΛΟ» ως «την υποδομή που θα μας οδηγήσει στις λεωφόρους του μέλλοντος», δίνοντας έμφαση στη στρατηγική σημασία των νέων τεχνολογιών.

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Παράλληλα, τόνισε ότι χωρίς τέτοιου είδους υποδομές η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τα άλματα που επιδιώκει τα επόμενα χρόνια.

Το βασικό μήνυμα της πρωθυπουργικής τοποθέτησης ήταν ότι η επένδυση σε τεχνολογικές δυνατότητες και υποδομές αποτελεί προϋπόθεση για τη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας, ακόμη και όταν τα οφέλη της δεν είναι άμεσα ορατά.