Νίκος Κοκλώνης: Νέα εταιρεία με αμερικανικό μέτοχο κατά 99% και έδρα στα γραφεία του OPEN

Σε μια νέα επιχειρηματική κίνηση προχώρησε ο Νίκος Κοκλώνης, ιδρύοντας την εταιρεία BW Digital Group, με αρχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ και ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, της διαφήμισης και της οπτικοακουστικής παραγωγής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τόσο η μετοχική σύνθεση της νέας εταιρείας, στην οποία κυρίαρχο ρόλο έχει αμερικανική εταιρεία συμφερόντων Κοκλώνη, όσο και η δηλωμένη έδρα της, η οποία βρίσκεται στα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού OPEN.

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Ποιοι συμμετέχουν στη BW Digital Group

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τη σύσταση της εταιρείας, το αρχικό κεφάλαιο της BW Digital Group ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.

Ο Νίκος Κοκλώνης συμμετέχει προσωπικά με ποσοστό 1%, το οποίο αντιστοιχεί σε 1.000 ευρώ.

Το υπόλοιπο 99%, δηλαδή 99.000 ευρώ του αρχικού κεφαλαίου, ανήκει στην αμερικανική εταιρεία Koklonis Group of Companies.

Η συγκεκριμένη μετοχική διάρθρωση τοποθετεί την αμερικανική εταιρεία στη θέση του βασικού μετόχου της BW Digital Group.

Από τις διαδικτυακές εκδόσεις έως την τηλεοπτική παραγωγή

Το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρείας καλύπτει πολλούς διαφορετικούς τομείς της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

Ειδικότερα, προβλέπεται να δραστηριοποιείται στις διαδικτυακές εκδόσεις περιοδικών και εφημερίδων, στη διαφήμιση, στην παραγωγή τηλεοπτικού και κινηματογραφικού περιεχομένου, στις ηχογραφήσεις, καθώς και στο ραδιόφωνο.

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Πρόκειται για ένα ευρύ εταιρικό αντικείμενο, που επιτρέπει στη BW Digital Group να αναπτύξει δραστηριότητες τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.

Η καταχώριση αυτών των δραστηριοτήτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν ήδη ξεκινήσει αντίστοιχα επιχειρηματικά εγχειρήματα.

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Γιατί παρουσιάζει ενδιαφέρον η έδρα στα γραφεία του OPEN

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στη σύσταση της BW Digital Group είναι η δηλωμένη έδρα της.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ως έδρα της νέας εταιρείας έχουν δηλωθεί τα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, με τον οποίο ο Νίκος Κοκλώνης διατηρεί επαγγελματική συνεργασία.

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Η επιλογή αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι το αντικείμενο της BW Digital Group περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τηλεοπτικές παραγωγές και δραστηριότητες στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η συγκεκριμένη επιλογή έδρας συνδέεται με κάποιο νέο κοινό επιχειρηματικό σχέδιο ή με την υφιστάμενη συνεργασία του παραγωγού με τον τηλεοπτικό σταθμό.

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Επίσης, η δήλωση των γραφείων του OPEN ως εταιρικής έδρας δεν συνεπάγεται από μόνη της μετοχική συμμετοχή του τηλεοπτικού σταθμού στη BW Digital Group.

Τα επόμενα επιχειρηματικά βήματα του Νίκου Κοκλώνη

Η ίδρυση της BW Digital Group προσθέτει ένα νέο εταιρικό σχήμα στις δραστηριότητες του Νίκου Κοκλώνη στον χώρο των media και της ψυχαγωγίας.

Το εύρος των καταχωρισμένων δραστηριοτήτων αφήνει ανοιχτές διαφορετικές επιχειρηματικές δυνατότητες, από τη δημιουργία ψηφιακών εκδόσεων έως την ανάπτυξη οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ποιες από αυτές τις δραστηριότητες θα ενεργοποιηθούν και εάν η νέα εταιρεία θα αποκτήσει συγκεκριμένο ρόλο στην παραγωγή περιεχομένου για την ελληνική αγορά.