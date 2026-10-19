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Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά μέσω Telegram και προσέγγιζε ακόμη και ανηλίκους – Τρεις συλλήψεις

Τρεις άνδρες ηλικίας 18, 25 και 30 ετών συνελήφθησαν έπειτα από επιχείρηση του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές και πληρωμές σε κρυπτονομίσματα.

Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά μέσω Telegram και προσέγγιζε ακόμη και ανηλίκους – Τρεις συλλήψεις
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Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, τα μέλη του οποίου φέρονται να προσέγγιζαν ακόμη και ανηλίκους μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών επικοινωνίας, εξάρθρωσε το ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 18, 25 και 30 ετών, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 3,5 κιλά κάνναβης και 120 γραμμάρια κοκαΐνης.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εφαρμογές επικοινωνίας, όπως το Telegram, προκειμένου να έρχεται σε επαφή με ενδιαφερόμενους αγοραστές, να παρέχει οδηγίες για την προμήθεια ναρκωτικών και να οργανώνει τις πληρωμές μέσω κρυπτονομισμάτων.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα μέσω Telegram

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν αναπτύξει οργανωμένο δίκτυο διακίνησης, αξιοποιώντας ψηφιακές εφαρμογές για την επικοινωνία με τους αγοραστές.

Μέσω των εφαρμογών αυτών παρείχαν οδηγίες για την προμήθεια διαφόρων ναρκωτικών ουσιών, αλλά και για τον τρόπο πληρωμής τους με κρυπτονομίσματα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ανάμεσα στα πρόσωπα που προσέγγιζαν βρίσκονταν και ανήλικοι.

Παράλληλα, το κύκλωμα φέρεται να είχε κατανείμει γεωγραφικά τις περιοχές δραστηριοποίησής του, ώστε να εξυπηρετεί άμεσα τα αιτήματα παράδοσης.

Τα μέλη του χρησιμοποιούσαν μεθόδους απόκρυψης της δράσης τους και λάμβαναν μέτρα για να αποφεύγουν τον εντοπισμό από τις διωκτικές αρχές.

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Η πρώτη σύλληψη του 18χρονου με 3,5 κιλά κάνναβης

Η επιχείρηση του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ βασίστηκε σε ειδική ανάλυση του προφίλ των εμπλεκόμενων προσώπων.

Στην πρώτη φάση, οι ελεγκτές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 18χρονου, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν 3,5 κιλά κάνναβης.

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Η σύλληψή του αποτέλεσε το πρώτο στάδιο της επιχείρησης, η οποία συνεχίστηκε με τη χρήση ειδικών ανακριτικών μεθόδων.

Οι ελεγκτές παρίσταναν τους αγοραστές ναρκωτικών

Στη συνέχεια, στελέχη των Ομάδων ΔΕΟΣ αξιοποίησαν τη μέθοδο της ανακριτικής διείσδυσης.

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Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές ναρκωτικών ουσιών, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με άλλα μέλη του κυκλώματος.

Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να προχωρήσουν στη σύλληψη δύο ακόμη ημεδαπών, ηλικίας 25 και 30 ετών.

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Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν συνολικά 120 γραμμάρια κοκαΐνης.

Βρήκαν ζυγαριά ακριβείας και συσκευή πληρωμής με κρυπτονομίσματα

Μετά τις συλλήψεις ακολούθησαν έρευνες στις κατοικίες των τριών ανδρών.

Εκεί εντοπίστηκε εξοπλισμός που, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέεται με οργανωμένη δραστηριότητα διακίνησης ναρκωτικών.

Μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν περιλαμβάνονται ζυγαριά ακριβείας και συσκευή πληρωμής με κρυπτονομίσματα.

Τα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τη λειτουργία και την έκταση του δικτύου.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους υπόλοιπους πυρήνες

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη, καθώς εξετάζεται η ύπαρξη και άλλων πυρήνων της οργάνωσης.

Στόχος είναι να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα και να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας του κυκλώματος.

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