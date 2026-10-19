Σεισμός 3,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/10), με το επίκεντρο να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Ζακύνθου.
Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/10) στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Ζακύνθου.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη σεισμολογική λύση, η δόνηση σημειώθηκε στις 19:27 ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του νησιού.
Το εστιακό βάθος του σεισμού
Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 19,6 χιλιόμετρα.
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του επικέντρου είναι 37,6414° βόρειο πλάτος και 21,1098° ανατολικό μήκος.
Μέχρι στιγμής, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς.
πηγή στην Google
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