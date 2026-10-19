Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/10), με το επίκεντρο να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Ζακύνθου.

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
MotionTeam
DEBATER NEWSROOM

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/10) στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη σεισμολογική λύση, η δόνηση σημειώθηκε στις 19:27 ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του νησιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία
Screenshot

Το εστιακό βάθος του σεισμού

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 19,6 χιλιόμετρα.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του επικέντρου είναι 37,6414° βόρειο πλάτος και 21,1098° ανατολικό μήκος.

Μέχρι στιγμής, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 22 έως 28 Οκτωβρίου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν και πότε
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 22 έως 28 Οκτωβρίου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν και πότε

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη δοκιμαστική παρέλαση, τη λιτάνευση των εικόνων, τη δοξολογία του Αγίου Δημητρίου και τις μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις.

Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά μέσω Telegram και προσέγγιζε ακόμη και ανηλίκους – Τρεις συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά μέσω Telegram και προσέγγιζε ακόμη και ανηλίκους – Τρεις συλλήψεις

Τρεις άνδρες ηλικίας 18, 25 και 30 ετών συνελήφθησαν έπειτα από επιχείρηση του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές και πληρωμές σε κρυπτονομίσματα.

Πέτρος Πανταζής: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούμενης γιατρού
ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Πανταζής: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούμενης γιατρού

Ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής αποστασιοποιείται από δημοσιεύματα για τη μελλοντική υπερασπιστική τακτική της εντολέως του και υπενθυμίζει την ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας και της μυστικότητας της προδικασίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Social media: Απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών από το 2027 – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Social media: Απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών από το 2027 – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Μόνο η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου επί της αρχής στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Στην Ολομέλεια την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, με την κυβέρνηση να υπερασπίζεται τον ηλικιακό περιορισμό και την αντιπολίτευση να εκφράζει επιφυλάξεις.

ΚΝΕ: Συγκέντρωση έξω από τη Γαλλική Πρεσβεία για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία – «Ελπίδα η πάλη των λαών»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΝΕ: Συγκέντρωση έξω από τη Γαλλική Πρεσβεία για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία – «Ελπίδα η πάλη των λαών»

Μέλη και φίλοι της ΚΝΕ συγκεντρώθηκαν έξω από τη Γαλλική Πρεσβεία, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους διαδηλωτές στη Γαλλία. Στην κινητοποίηση συμμετείχε και ο γραμματέας του ΚΣ της Οργάνωσης, Θοδωρής Κωτσαντής.

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 22 έως 28 Οκτωβρίου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν και πότε
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 22 έως 28 Οκτωβρίου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν και πότε

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη δοκιμαστική παρέλαση, τη λιτάνευση των εικόνων, τη δοξολογία του Αγίου Δημητρίου και τις μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις.