Σεισμός 3,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/10) στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη σεισμολογική λύση, η δόνηση σημειώθηκε στις 19:27 ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του νησιού.

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Το εστιακό βάθος του σεισμού

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 19,6 χιλιόμετρα.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του επικέντρου είναι 37,6414° βόρειο πλάτος και 21,1098° ανατολικό μήκος.

Μέχρι στιγμής, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς.