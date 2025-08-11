Κηδεία Λένας Σαμαρά: Το στεφάνι του Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του (Φωτογραφία)
Πλήθος κόσμου στο Α' Νεκροταφείο για το τελευταίο αντίο
Βουβός πόνος στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών στο τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, την κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.
Ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος τους Κώστας αποχαιρετούν την άτυχη 34χρονη, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς, φίλους, πολιτικούς, αλλά και πλήθος κόσμου.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα απέστειλαν στεφάνι για την κηδεία της Λένας Σαμαρά, θέλοντας να συμπαρασταθούν στην οικογένειά της, με ένα λιτό μήνυμα: “Τα λόγια είναι φτωχά…”.
Υπενθυμίζεται ότι με ανακοίνωσή της η οικογένεια Σαμαρά ζήτησε, από όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά.
