Κηδεία Λένας Σαμαρά: Απέραντος θρήνος στο τελευταίο “αντίο” – Τραγικές φιγούρες οι γονείς και ο αδελφός της (Εικόνες)

Ιδιαίτερα βαρύ ήταν σήμερα Δευτέρα 11/8 το κλίμα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου οι γονείς, ο αδελφός της, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, που πέθανε ξαφνικά την περασμένη Πέμπτη σε ηλικία 34 ετών.

Τραγικές φιγούρες ο πατέρας της Αντώνης Σαμαράς, η μητέρα της Γεωργία και ο αδελφός της Κώστας, που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι δεν θα ξαναδούν την αγαπημένη τους Λένα.

Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές ήταν όταν ο πατέρας της 34χρονης, Αντώνης Σαμαράς, εκφώνησε τον επικήδειο για την κόρη του.

Το παρών στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου Αθηνών έδωσε πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και πολλοί πολιτικοί από όλα τα κόμματα, ενώ από νωρίς άρχισαν να καταφθάνουν στεφάνια.

Ανάμεσα σε αυτά που ξεχωρίζουν είναι το στεφάνι του πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα θέλησαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια με μια λιτή φράση: “Τα λόγια είναι φτωχά…”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με ανακοίνωσή της η οικογένεια Σαμαρά ζήτησε, από όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι η 34χρονη έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από επιληπτικό επεισόδιο που υπέστη και τελικά κατέληξε από ανακοπή.