ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Λένας Σαμαρά: Απέραντος θρήνος στο τελευταίο “αντίο” – Τραγικές φιγούρες οι γονείς και ο αδελφός της (Εικόνες)

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στο Α' Νεκροταφείο

Κηδεία Λένας Σαμαρά: Απέραντος θρήνος στο τελευταίο “αντίο” – Τραγικές φιγούρες οι γονείς και ο αδελφός της (Εικόνες)
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:04

Ιδιαίτερα βαρύ ήταν σήμερα Δευτέρα 11/8 το κλίμα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου οι γονείς, ο αδελφός της, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, που πέθανε ξαφνικά την περασμένη Πέμπτη σε ηλικία 34 ετών.

Τραγικές φιγούρες ο πατέρας της Αντώνης Σαμαράς, η μητέρα της Γεωργία και ο αδελφός της Κώστας, που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι δεν θα ξαναδούν την αγαπημένη τους Λένα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
NDPPHOTO

Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές ήταν όταν ο πατέρας της 34χρονης, Αντώνης Σαμαράς, εκφώνησε τον επικήδειο για την κόρη του.

Το παρών στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών έδωσε πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και πολλοί πολιτικοί από όλα τα κόμματα, ενώ από νωρίς άρχισαν να καταφθάνουν στεφάνια.

Η οικογένεια του Αλέξανδρου Σαμαρά, αδελφού του Αντώνη Σαμαρά / NDPPHOTO

Ανάμεσα σε αυτά που ξεχωρίζουν είναι το στεφάνι του πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα θέλησαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια με μια λιτή φράση: “Τα λόγια είναι φτωχά…”.

Το στεφάνι του πρωθυπουργικού ζεύγους / NDPPHOTO
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
NDPPHOTO
Ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και η σύζυγός του /ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως / NDPPHOTO
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Ο αντιπρόεδροος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελίζα Βόζεμπεργκ . ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Η πρώην υπουργός Σοφία Βούλτεψη / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Ο πρώην υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Η βουλευτής της ΝΔ Κατερίνα Μονογυιού / NDPPHOTO
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Ο πρώην ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας /ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Εκτός από πολιτικούς, παρόντες είναι και δημοσιογράφοι, όπως ο Γιάννης Πρετεντέρης και ο Άρης Πορτοσάλτε, ενώ παρέστη και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Αξίζει να σημειωθεί ότι με ανακοίνωσή της η οικογένεια Σαμαρά ζήτησε, από όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι η 34χρονη έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από επιληπτικό επεισόδιο που υπέστη και τελικά κατέληξε από ανακοπή.

