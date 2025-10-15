Κεραμέως – Κουτσούμπας: Ένταση στη Βουλή για το εργασιακό νομοσχέδιο – “Πώς σας την έφεραν έτσι οι συνεργάτες σας;” – “Έχετε απύθμενο θράσος”

Κόντρα ξέσπασε στη Βουλή κατά την διάρκεια της συζήτησης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο μεταξύ της υπουργού Εργασίας, Νίκη Κεραμέως και του γγ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Αφορμή στάθηκε η δήλωση της κ. Κεραμέως αναφερόμενη στην επέκταση της συλλογικής σύμβασης των οικοδόμων τονίζοντας ότι “δεν πρόκειται να παρανομήσει”. Το παραπάνω σχόλιο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του γγ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

“Πώς σας την έφεραν έτσι οι συνεργάτες σας κύριε πρόεδρε;” είπε η Νίκη Κεραμέως απευθυνόμενη στον επικεφαλής του ΚΚΕ, τονίζοντας πως “η ομοσπονδία των οικοδόμων ζητάει την επέκταση χωρίς καν να έχουν εγγραφεί στο μητρώο. Εγώ δεν θα παρανομήσω. Δεν θα επεκτείνω μια σύμβαση αν δεν τηρούνται οι νόμοι”.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απαντώντας δήλωσε: “Δεν χρειαζόταν καν να απαντήσω στην κυρία Κεραμέως. Τα περισσότερα ήταν το γνωστό μαγνητοφωνάκι που βγάζει. Η Ολομέλεια και ο κόσμος έξω ακούει και καταλαβαίνει. Αλλά έχει απύθμενο θράσος όταν ζητά να αγνοήσουμε τα δεκάδες άρθρα του νομοσχεδίου που τσακίζουν τη ζωή των εργαζομένων”.