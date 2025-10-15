Κουτσούμπας: Αληθινά σύγχρονο και δίκαιο είναι να φύγει από τη μέση το αδηφάγο καπιταλιστικό κέρδος

Για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας στη Βουλή μίλησε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Συνεχίζει η κυβέρνηση να παπαγαλίζει διάφορα ψέματα, για να υπερασπιστεί ένα νομοσχέδιο που οι εργαζόμενοι, όπως απέδειξε και η χθεσινή απεργία, απαίτησαν να πεταχτεί στα σκουπίδια, γιατί θέλουν να ζουν όχι σαν σύγχρονοι σκλάβοι, αλλά όπως τους αξίζει τον 21ο αιώνα» ανέφερε αρχικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επισήμανε πως «έτσι όπως ψηφίζονται οι αντεργατικοί νόμοι, έτσι μπορούν να μείνουν και στα χαρτιά, καθώς οι εργαζόμενοι, με την οργάνωση της πάλης τους μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω».

«Είναι αισχρό ψέμα ότι με το νέο νομοθετικό σας έκτρωμα ενισχύετε τους εργαζόμενους. Ενισχύετε λίγους μεγαλοεργοδότες, αυτούς που σας υπαγόρευσαν αυτό το νομοσχέδιο, άρθρο το άρθρο. Ενισχύετε μόνο αυτούς που παρέλασαν από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής και στήριξαν με χέρια και με πόδια αυτό το έκτρωμα, σας έδωσαν συγχαρητήρια και μάλιστα ζήτησαν και επιπλέον αντεργατικά μέτρα» είπε.

«Και ο τελευταίος εργαζόμενος στη χώρα μπορεί να καταλάβει ότι τίποτα δίκαιο δεν υπάρχει στη 13ωρη δουλειά, τίποτα καλό δεν υπάρχει στο ξεζούμισμα, στην ένταση της εκμετάλλευσης, στη σκλαβιά για να μεγαλώνουν τα κέρδη των μεγάλων. Τίποτα δίκαιο δεν υπάρχει σε αυτό το σάπιο σύστημα που γυρίζει τους ανθρώπους στον Μεσαίωνα» τόνισε.

Επισήμανε πως η κατάργηση του 8ωρου αποτελεί Οδηγία της ΕΕ. Ο Δ. Κουτσούμπας, επισήμανε πως την ώρα που η υπ. Εργασίας, για να ισχυριστεί πως «οι εργαζόμενοι της ζητάνε να δουλέψουν πάνω από 13 ώρες», επικαλείται «κάποιους μεμονωμένους συνδικαλιστές που είναι άνθρωποι του Παναγόπουλου, της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους προσπέρασε η εργατική τάξη χθες και με την δεύτερη πανελλαδική απεργία εκατοντάδων σωματείων, δεκάδων Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών». Η κυβέρνηση δεν κάνει υποχρεωτικές τις ΣΣΕ, όπως αυτές των οικοδόμων και των μεταλλεργατών στο Πέραμα.

Είπε πως «είναι αισχρό ψέμα οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης και της υπουργού Εργασίας ότι το νομοσχέδιο είναι «ασπίδα προστασίας στην εργοδοτική αυθαιρεσία» και ότι «ενισχύονται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία».

«Μετά τις 8 ώρες δουλειάς και μάλιστα για συνεχόμενες μέρες, ο εργαζόμενος έχει συσσωρεύσει τέτοια φυσική και ψυχολογική κούραση, που κανένα, απολύτως, μέτρο δεν μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά την υγεία και την ασφάλειά του» επισήμανε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αισχρό ψέμα είναι και το ότι με το αντεργατικό σας έκτρωμα δεν καταργείται το 8ωρο και ότι το 75% των εργαζομένων δουλεύει με σταθερή εργασία. Κρύβετε ότι σε αυτούς συμπεριλαμβάνετε τους εργαζόμενους που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ακόμα και μιας ημέρας, με συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας, με συμβάσεις έργου, με συμβάσεις μαθητείας και με συμβάσεις ενοικίασης εργαζομένων» σημείωσε.

«Είμαστε ενάντια στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, αφού πρόκειται για ένα εργαλείο στα χέρια των εργοδοτών για να επιβάλλουν την “ευέλικτη” προσέλευση έως και δύο ώρες σε σχέση με το χρόνο έναρξης της εργασίας, γιατί αξιοποιείται, έτσι, για να μην υπολογίζεται το διάλλειμα, ο χρόνος προετοιμασίας και ο χρόνος αποχώρησης στον εργάσιμο χρόνο. Όλα αυτά οδηγούν στις δεκατεσσεράμιση ώρες δουλειάς την ημέρα. Ταυτόχρονα, η κάρτα αξιοποιείται για να καταστρατηγείται το ωράριο και να μην πληρώνονται οι υπερωρίες, καθώς οι κάρτες βρίσκονται στα χέρια των εργοδοτών ή και τρίτων εταιρειών οι οποίοι και τις “χτυπούν” όποτε θέλουν, εκβιάζοντας τους εργαζόμενους» συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι την ψηφιακή κάρτα ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, «αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ και των εργαζομένων για το πώς αυτή θα χρησιμοποιηθεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δώσατε στους εργοδότες το δικαίωμα της λεγόμενης “απολογιστικής καταχώρησης” δηλαδή να υποβάλλουν τα δεδομένα των σημάνσεων από την ψηφιακή κάρτα εργασίας στο τέλος του επόμενου μήνα, αντί να κάνουν προαναγγελία κάθε αλλαγής. Έτσι γλιτώνουν τα πρόστιμα αν το δηλωμένο ωράριο δεν ταιριάζει με τις πραγματικές σημάνσεις. Εργοδότης κερνάει, εργοδότης πίνει δηλαδή» πρόσθεσε.

«Φτάσατε να λέτε ότι “το ΚΚΕ δεν ενδιαφέρεται για τους μικρούς επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους”, ρίχνοντας στην φαρέτρα των ψεμάτων σας και τον κοινωνικό αυτοματισμό» είπε, τονίζοντας πως «εξαιτίας της δικής σας πολιτικής, το συνεχώς αυξανόμενο κόστος σε ενοίκια, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, καύσιμα και ενέργεια, τους κάνει να δουλεύουν χωρίς να τους μένει τίποτα στην άκρη. Αυτούς που τους έχετε ρημάξει στη φορολεηλασία, που πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ. Έχετε φθάσει τον μικρέμπορο που μπορεί να έχει ένα και δύο εργαζόμενους, να πληρώνει περισσότερο φόρο από έναν εφοπλιστή ή από ένα τραπεζίτη που έχουν νόμιμα από εσάς και την πολιτική σας πλήρεις φοροαπαλλαγές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα «υπερασπίζονται το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης που δεν εξανθρωπίζεται». «Το ΚΚΕ βάζει στο επίκεντρο της συζήτησης μέσα στην κοινωνία, ότι σήμερα σύγχρονο και δίκαιο είναι να μπορούν οι εργαζόμενοι να ζουν μια ζωή όπως τους αξίζει στον 21ο αιώνα, με βάση την τεράστια εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Αληθινά σύγχρονο και δίκαιο είναι οι εργαζόμενοι να δουλεύουν 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, να έχουν ικανοποιητικό μισθό που να μπορούν να ζήσουν, να μεγαλώνουν τα παιδιά τους χωρίς ανασφάλεια, να απολαμβάνουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας, Εκπαίδευσης, με ελεύθερο χρόνο για Πολιτισμό, Αθλητισμό, συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αληθινά σύγχρονο και δίκαιο σήμερα είναι να φύγει από τη μέση το αδηφάγο καπιταλιστικό κέρδος που εμποδίζει τον άνθρωπο να ζήσει σαν άνθρωπος. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε: η νέα κοινωνία, ο σοσιαλισμός είναι αναγκαίος και επίκαιρος, ιστορικά ρεαλιστική πρόταση σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν» τόνισε, καταλήγοντας στην ομιλία του, ο Δ. Κουτσούμπας.