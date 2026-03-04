Χρυσή Αυγή: Και με τη “βούλα” του Εφετείου εγκληματική οργάνωση – Ένοχοι Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης και άλλοι 40

Επικυρώθηκε στο Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας η ιστορική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας, κρίνοντας τελεσίδικα ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

Το Εφετείο, όπως και πρωτόδικα, κήρυξε την ενοχή των 42 κατηγορουμένων. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου για την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης ένοχοι κρίθηκαν οι: Νίκος Μιχαλολίακος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Ένοχοι για ένταξη κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης.

Μεταξύ των υπολοίπων κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση είναι ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο πυρηνάρχης Περάματος Αναστάσιος Πανταζής και ο πυρηνάρχης Νίκαιας Γιώργος Πατέλης.

Για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, πλην του δράστη Γιώργου Ρουπακιά, κρίθηκαν ένοχοι για συνεργεία στην ανθρωποκτονία άλλοι 14 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη και Νικόλαο Τσόρβα.

Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών στο Πέραμα, ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι πέντε κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Δημήτρη Αγριογιάννη, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρίας, Αναστάσιο Πανταζή και Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η απόφαση του Εφετειου για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής εκφωνήθηκε, ύστερα από μια μαραθώνια αποδεικτικη διαδικασία που άρχισε τον Ιούνιο του 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παρών στη δικαστική αίθουσα έδωσαν η Μάγδα Φύσσα, συγγενείς, φίλοι, η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα Μπέτυ Μπαζιάνα, μέλη αντιφασιστικών οργανώσεων και άλλοι, που άκουσαν την ετυμηγορία με ανακούφιση και συγκίνηση. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των δικηγόρων υπεράσπισης ως προς τα ελαφρυντικά.