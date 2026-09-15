ΠΑΣΟΚ για αποφυλάκιση Κασιδιάρη: “Η δημοκρατία γνωρίζει να αυτοπροστατεύεται”

«Η δημοκρατία γνωρίζει να αυτοπροστατεύεται», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» αναφορικά με την πρόθεση του Ηλία Κασιδιάρη να επανέλθει στην πολιτική ζωή.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «αυτά τα ζητήματα τα έχει λύσει ο Άρειος Πάγος με αποφάσεις όπου έχει κριθεί ότι δεν μπορεί ένας που έχει καταδικαστεί για τέτοια αδικήματα ούτε να είναι φυσική ηγεσία ούτε να είναι τυπική ηγεσία ενός κόμματος. Τόνισε, δε, ότι «εδώ δεν τίθεται ζήτημα για το αν υπάρχουν ή ποιες είναι οι πεποιθήσεις. Εδώ έχουμε ιδέες που γίνονται βία» και πως «έχουμε καταδίκες για πάρα πολύ βαριά ποινικά αδικήματα και για μία εκπεφρασμένη, στην ουσία, βούληση κατάλυσης του πολιτεύματος με τη βία». Επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι «ένα κόμμα, το οποίο χωρίς αστερίσκους, από το 2014, είχε μια πολύ καθαρή θέση ότι πρέπει να υπάρξει μέτωπο και η δημοκρατία να αυτοπροστατευτεί».

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Σχετικά με τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας επέκρινε την κυβέρνηση, ενώ σχολίασε πως «ο κ. Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν είναι άπειρος». Υποστήριξε ότι «με λίγα λόγια, η κυβέρνηση φέρεται να λέει σε έναν εργαζόμενο σήμερα να μη διεκδικήσει δικαιώματα αν είναι θύμα εργοδοτικής αυθαιρεσίας διότι αν απολυθεί θα καλύπτεται από το κράτος μόνο για δύο μήνες». Όπως είπε, σε καμία χώρα της ΕΕ η καταβολή του επιδόματος ανεργίας δεν είναι για δύο μήνες, για να σχολιάσει: «Γνωρίζαμε ότι η κυβέρνηση έχει νεοφιλελεύθερες απόψεις, αλλά δεν γνωρίζαμε ότι είναι τόσο γενικευμένες και τόσο κοντά στον πρωθυπουργό».

Αφού υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο έχει ταυτιστεί με το κοινωνικό κράτος», ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος ανέφερε πως «ουδέποτε κατέθεσε πρόταση για περικοπή του επιδόματος ανεργίας» και ότι «αυτή είναι μια ψευδολογία». Όπως σημείωσε, το ΠΑΣΟΚ είχε κάνει λόγο για επίδομα εργασίας με σκοπό να δώσει κίνητρα. «Δεν είναι διαζευκτική η επιδότηση ανεργίας με την εργασία. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο», τόνισε.

Στον απόηχο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και της συζήτησης που έχει ανοίξει για τον έλεγχο στις ιδιωτικές δομές υγείας επεσήμανε ότι «η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη που κατήργησε του λεγόμενους “ράμπο” που διενεργούσαν ελέγχους». Υπογράμμισε, δε, την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο τομεάρχης Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Τσίμαρης, με την οποία ρωτά πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει, συστηματικοί και δειγματοληπτικοί, από το 2019 έως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, αν έχουν επιδώσει παραβάσεις, πώς συγκρίνονται τα στοιχεία αυτά με τα αντίστοιχα όταν λειτουργούσε το Σώμα Επιθεωρητών και αν έχει υπάρξει βελτίωση ή χειροτέρευση της κατάστασης. «Χρειάζεται και μια συνολική αυτοκριτική της κυβέρνησης για τις αδράνειες που έχει επιδείξει στο χώρο της υγείας», είπε.

Όσον αφορά στο αμιγώς πολιτικό πεδίο, μετά και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ο κ. Τσουκαλάς εξέφρασε την εκτίμηση ότι το κόμμα μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά: «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα στην κάλπη. Προφανώς αξιολογούμε όλα τα δεδομένα. Η άποψή μας είναι ότι εδώ υπάρχει ένα ενεργό δίπολο ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και πλέον όλοι αντιλαμβάνονται και έχουν δει τους τελευταίους μήνες ποιο είναι το κόμμα που κάνει δυναμική αντιπολίτευση». Ανέφερε ότι ο κ. Ανδρουλάκης «και εμφανίστηκε και είναι έτοιμος για πρωθυπουργός της χώρας με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, όπως άλλωστε αυτό αποτυπώθηκε στη ΔΕΘ». Σημείωσε πως σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί χωρίς το πρώτο κόμμα, για να τονίσει: «Άρα ή θα έχουμε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, που θα κυβερνήσει μαζί με τον κ. Σαμαρά ή τον κ. Βελόπουλο ή την κ. Λατινοπούλου ή θα έχουμε πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα κυβερνήσει με όποιον δύναται να προσαρμοστεί στο δικό του πολιτικό πρόγραμμα, όχι με τη Νέα Δημοκρατία». «Εμάς ο αντίπαλός μας είναι ο Μητσοτάκης, δεν είναι αντίπαλός μας η ΕΛΑΣ, καθώς το διακύβευμα είναι αυτήν τη στιγμή αν θα κυβερνήσουμε εμείς ή η Νέα Δημοκρατία», πρόσθεσε.

Επίσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι «υπάρχει πρώτη κάλπη» και «εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα στην πρώτη κάλπη για να σχηματιστεί κυβέρνηση». «Αν, όμως, δεν είμαστε κόμμα στην πρώτη κάλπη και είμαστε δεύτεροι, εκεί ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ δεύτερο, θα νικήσει με πολύ μεγάλη πιθανότητα τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και απ’ την αριστερά και το κέντρο και απ’ τη δεξιά». Εκτίμησε, δε, ότι «η ΕΛΑΣ δεν έχει το αντίστοιχο εύρος διότι και σε επίπεδο αξιοπιστίας υπάρχουν ζητήματα και σε επίπεδο ετοιμότητας και κυβερνησιμότητας».