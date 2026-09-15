Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη;
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέσπες: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο όρος Ντέβας

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση το μεσημέρι της Τρίτης. Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες και δύο ελικόπτερα.

Πρέσπες: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο όρος Ντέβας
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:42

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στο όρος Ντέβας, στον Δήμο Πρεσπών.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς περίπου στις 15:30.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

]Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα.

Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα, ενώ το έργο της κατάσβεσης συνέδραμε και ο Δήμος Πρεσπών με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τις πυρκαγιές.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Παύλος Φύσσας: Η εβδομάδα μνήμης στη σκιά της αποφυλάκισης Κασιδιάρη – Οι εκδηλώσεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του
ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Φύσσας: Η εβδομάδα μνήμης στη σκιά της αποφυλάκισης Κασιδιάρη – Οι εκδηλώσεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του

Πέντε ημέρες συζητήσεων, πολιτιστικών δράσεων, μουσικής και μνήμης για τον Παύλο Φύσσα. Την Παρασκευή η συγκέντρωση και η αντιφασιστική πορεία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ