Πρέσπες: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο όρος Ντέβας
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση το μεσημέρι της Τρίτης. Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες και δύο ελικόπτερα.
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στο όρος Ντέβας, στον Δήμο Πρεσπών.
Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο.
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς περίπου στις 15:30.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
]Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα.
Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα, ενώ το έργο της κατάσβεσης συνέδραμε και ο Δήμος Πρεσπών με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
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