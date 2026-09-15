Συνάλλαγμα 16 Σεπτεμβρίου: Στα 1,15473 δολάρια το ευρώ – Οι τιμές της ΤτΕ

Στα 1,15473 δολάρια ΗΠΑ διαμορφώθηκε η μέση τιμή του ευρώ στο δελτίο συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Η μέση τιμή της λίρας Αγγλίας ανήλθε σε 0,85639 λίρες ανά ευρώ, ενώ η αντίστοιχη τιμή για το ιαπωνικό γεν διαμορφώθηκε στα 178,92 γεν.

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Οι τιμές του δελτίου παρουσιάζουν την ποσότητα ξένου νομίσματος που αντιστοιχεί σε ένα ευρώ και αφορούν συναλλαγές συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων.

Οι τιμές συναλλάγματος της 16ης Σεπτεμβρίου

Νόμισμα Μέση τιμή Αγορά Πώληση Δολάριο ΗΠΑ (USD) 1,15473 1,17205 1,13164 Λίρα Αγγλίας (GBP) 0,85639 0,86924 0,83926 Γεν Ιαπωνίας (JPY) 178,92 181,60 175,34 Φράγκο Ελβετίας (CHF) 0,94498 0,95915 0,92608 Δολάριο Καναδά (CAD) 1,60790 1,63202 1,57574 Δολάριο Αυστραλίας (AUD) 1,61976 1,64406 1,58736 Κορόνα Δανίας (DKK) 7,47520 7,58730 7,32570 Κορόνα Σουηδίας (SEK) 11,27900 11,44820 11,05340 Κορόνα Νορβηγίας (NOK) 10,79150 10,95340 10,57570

Οι τιμές αγοράς και πώλησης αναφέρονται από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τι σημαίνουν οι τιμές αγοράς και πώλησης

Η τιμή αγοράς είναι εκείνη στην οποία η Τράπεζα της Ελλάδος αγοράζει τα ξένα τραπεζογραμμάτια, ενώ η τιμή πώλησης εφαρμόζεται όταν τα διαθέτει στον συναλλασσόμενο.

Επομένως, όποιος επιθυμεί να αγοράσει ξένο νόμισμα από την ΤτΕ πρέπει να συμβουλεύεται τη στήλη της πώλησης. Αντίστοιχα, όποιος παραδίδει ξένα τραπεζογραμμάτια στην Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να εξετάζει την τιμή αγοράς.

Το συγκεκριμένο δελτίο αφορά συναλλαγές με ξένα τραπεζογραμμάτια και δεν πρέπει να συγχέεται με τις διατραπεζικές ή τις ενδεικτικές ισοτιμίες που εμφανίζονται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Τα όρια για τις συναλλαγές

Για τις συναλλαγές με ιδιώτες, οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μέχρι το ισόποσο των 10.000 ευρώ.

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Οι συγκεκριμένες συναλλαγές πραγματοποιούνται στο δίκτυο υποκαταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με εξαίρεση:

το Κεντρικό Κατάστημα,

τις Θυρίδες,

το Υποκατάστημα Ιωαννίνων.

Για τις συναλλαγές με τράπεζες, οι τιμές ισχύουν για τη διάθεση ή την απόκτηση ξένων τραπεζογραμματίων μέχρι το ισόποσο των 50.000 ευρώ ανά νόμισμα ημερησίως.

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Στην περίπτωση των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, το όριο για την εκχώρηση ξένων τραπεζογραμματίων προς την Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ανά νόμισμα ημερησίως.

Για μεγαλύτερα ποσά, η τιμή καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων.

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Δεν γίνονται δεκτά τραπεζογραμμάτια τριών νομισμάτων

Η Τράπεζα της Ελλάδος διευκρινίζει ότι δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε τραπεζογραμμάτια:

κορόνας Δανίας,

κορόνας Σουηδίας,

κορόνας Νορβηγίας.

Οι ισοτιμίες των συγκεκριμένων νομισμάτων περιλαμβάνονται στο δελτίο, ωστόσο τα τραπεζογραμμάτιά τους δεν γίνονται αποδεκτά για συναλλαγές.

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Παράλληλα, με τις τιμές της λίρας Αγγλίας πραγματοποιούνται και συναλλαγές σε λίρες Βορείου Ιρλανδίας και Σκωτίας.