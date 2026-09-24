Καρυστιανού: “Θα φύγω από την Ελλάδα εάν δεν μπούμε στη Βουλή – Για μένα θα έχει τελειώσει”

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού γνωστοποίησε την απόφασή της να αποχωρήσει από την Ελλάδα αν το κόμμα της δεν δεν καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, η κ. Καρυστιανού, μιλώντας στο MEGA, είπε: «Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει».

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Και συνέχισε: «Και αν θα μείνω στην Ελλάδα; Η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Δεν θέλω. Αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ότι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμώρητα; Όχι, αυτό δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Δεν αντέχεται. Είμαι αισιόδοξη πως πολλοί θα τρίβουν τα μάτια τους με τα αποτελέσματα των εκλογών».