Μαρινάκης: “Επεκτείνεται σε περισσότερες περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης”

«Στο πλαίσιο συμμετοχής του στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός έχει συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων κι έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχου», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες συναντήσεις του πρωθυπουργού, μεταξύ άλλων σε εκείνη με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος αλλά και σε ομιλίες που απηύθυνε.

Πρόσθεσε ότι σήμερα το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές, στη συνέχεια σε συνάντηση του Europe Gulf Forum και ακολούθως θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Στις 21.45 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia. Τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας, θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και έπειτα στις 02.30 τα ξημερώματα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την Παρασκευή ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, σημειώνοντας ότι οι χρόνοι αναμονής στις 15 πρότυπες γραμμές του ΟΑΣΑ μειώθηκαν κατά 13,6% το πρώτο εξάμηνο του 2026, ακόμη και στις ώρες αιχμής. Είπε ότι, λόγω των θετικών αποτελεσμάτων, από την 1η Οκτωβρίου το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 20 γραμμές, με πρόσθετα οχήματα και συχνότερα δρομολόγια, με χρονοαποστάσεις κάτω από 12 λεπτά.

Αναφερόμενος στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, δήλωσε ότι αποτελεί «σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας», καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ», η εφαρμογή της έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών, έως και 1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024. Ανέφερε ακόμη ότι οι δύο νέες φάσεις επέκτασης του μέτρου προσθέτουν περίπου 500.000 εργαζομένους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό όσων καλύπτονται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια, με την πλήρη εφαρμογή να προχωρά σταδιακά από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο σε νέους κλάδους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αποκέντρωση και στα κίνητρα για τη μετακίνηση εργαζομένων και επιχειρήσεων στην περιφέρεια, επισημαίνοντας νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης εξ αποστάσεως εργασίας για κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, με κάλυψη του 90% μισθού και εισφορών για 12 μήνες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα «Thessaly Pass 2026» και «Evros Pass 2026», με συνολικά 8.900 ψηφιακές κάρτες και ενισχύσεις 200 και 250 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και στην επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης σε περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας, με οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ. Τέλος, παρουσίασε έργα σε εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και υγεία στην περιφέρεια, από τις νέες σχολικές μονάδες και την επέκταση των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων έως τη νέα ειδικότητα της ΔΥΠΑ στο Καρπενήσι και τις ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις νοσοκομειακών μονάδων σε Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλο και Ορεστιάδα.

Αναλυτικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός έχει συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων και έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

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Μεταξύ άλλων, μίλησε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «OceanEye», στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ενώ είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντιομάι Φάι και τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

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Σήμερα το μεσημέρι, στις 14:30 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές.

Στη συνέχεια, στις 16:00, θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe-Gulf Forum. Ακόμη, θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων.

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Στις 21:45 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia.

Στις 00:00 το βράδυ ώρα Ελλάδας, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και έπειτα στις 2:30 το βράδυ θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

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Την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg, ενώ θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας Βασίλε Τοφάν.

Οι χρόνοι αναμονής στις 15 πρότυπες γραμμές του ΟΑΣΑ μειώθηκαν κατά 13,6% το πρώτο εξάμηνο του 2026 -και μάλιστα τις ώρες αιχμής- σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Πρόκειται για ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας των γραμμών. Χάρη στα θετικά αποτελέσματα της πρώτης φάσης, από την 1η Οκτωβρίου, ο ΟΑΣΑ διευρύνει το πρόγραμμα από 15 σε 20 λεωφορειακές γραμμές.

Οι πέντε νέες γραμμές θα ενισχυθούν με πρόσθετα οχήματα, ώστε το όφελος να επεκταθεί σε μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου, με χρονοαποστάσεις κάτω από 12 λεπτά και συχνότερα δρομολόγια, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες έως και +1200% σε συγκεκριμένους κλάδους. Το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες συγκριτικά με το 2024.

Αξίζει να επισημανθεί πως με τις δύο νέες φάσεις επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας καλύπτονται επιπλέον 500.000 εργαζόμενοι περίπου. Εξέλιξη που ανεβάζει τον αριθμό των εργαζόμενων που προστατεύονται από το μέτρο, περίπου στα 2,5 εκατομμύρια.

Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή στις 2 Ιουνίου 2026 με διάρκεια έως τις 11 Οκτωβρίου. Από τις 12 Οκτωβρίου ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε:

* Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων γιατρών.

* Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης

* Τηλεπικοινωνίες

* Επιμέρους κλάδους υπηρεσιών

* Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού.

Όσον αφορά στη δεύτερη φάση της επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2026, με πιλοτική εφαρμογή μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Από τις 16 Νοεμβρίου ξεκινάει και εδώ η πλήρης εφαρμογή σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε:

* Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου

* Επισκευές

* Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)

* Διαχείριση νερού και λυμάτων

* Τυχερά παίγνια.

Με την αποκέντρωση να αποτελεί βασικό στόχο, η Κυβέρνηση διαμορφώνει κίνητρα για τη μετακίνηση εργαζομένων και επιχειρήσεων προς την περιφέρεια, ενισχύοντας τη δραστηριότητα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο προβλέπει επιδοτούμενη απασχόληση σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζομένους από ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Βάσει προγράμματος η εργασία θα γίνεται εξ’ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες.

Η Κυβέρνηση μεριμνά για την περιφερειακή ανάπτυξη υλοποιώντας σημαντικά έργα σε όλη τη χώρα.

Από σήμερα, για παράδειγμα, ανοίγει για υποβολή αιτήσεων η πλατφόρμα δύο δράσεων που στοχεύουν στη στήριξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας, σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ο λόγος για το «Thessaly Pass 2026» και το «Evros Pass 2026». Προβλέπονται 7.500 ψηφιακές κάρτες για τη Θεσσαλία και 1.400 για τον Έβρο, με ενίσχυση 200 και 250 ευρώ αντίστοιχα.

Παράλληλα, επεκτείνεται -σε περισσότερες περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα- το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, το οποίο είχε ξεκινήσει, πιλοτικά, από τον Έβρο. Επτά δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, μαζί με τους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία, περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό για οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ σε ανθρώπους και οικογένειες που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί.

Προσφάτως, εγκαινιάστηκε το 2ο Γυμνάσιο στον Λαγκαδά, αποτελώντας την τέταρτη από τις 17 νέες σχολικές μονάδες που κατασκευάζονται στην Κεντρική Μακεδονία μέσω ΣΔΙΤ, ενώ τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία επεκτείνονται φέτος από 12 σε 20 σχολικές μονάδες, με οκτώ νέα γυμνάσια και λύκεια σε Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο.

Στο Καρπενήσι δημιουργείται νέα ειδικότητα «Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» της ΔΥΠΑ, με 25 θέσεις για το 2026-2027. Ένα έργο που συνδέει άμεσα την επαγγελματική εκπαίδευση με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας.

Στο μέτωπο της υγείας αξίζει να αναφερθούν έργα, όπως το πλήρως ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας «Γεώργιος Παπανικολάου», η ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική και η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, το ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο και το αναμορφωμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στα Τρίκαλα, το νέο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, αλλά και το Γηροκομείο στο κτίριο του παλιού οικοτροφείου στην Ορεστιάδα».