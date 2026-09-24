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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες

Φωτιά στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:00

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Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Λαμιέων κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα απο drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

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