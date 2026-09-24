Μαρινάκης: “Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης – Στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης”

Ημερομηνίες για τις ανακοινώσεις των μέτρων στα καύσιμα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30/09 όπως συμβαίνει κάθε φορά ωστόσο αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15νθημερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς η διάθεσή του αρχίζει στις 15/10. Επίσης θα διαμορφωθεί η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από τις ίδιες τις εταιρείες με αυτό τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα. Ήδη ο πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων».

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Αναφερόμενος στη συζήτηση για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι επί της αρχής υπέρ της μείωσης των φόρων, υπενθυμίζοντας ότι θα έχουν ήδη μειωθεί 91 φόροι έως το 2027. Όπως είπε, οι φορολογικές ελαφρύνσεις εξαρτώνται από τα δημοσιονομικά περιθώρια, σημειώνοντας ότι ο ΕΦΚ αποφέρει περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως στα δημόσια ταμεία. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει φθάσει στα όρια των επιτρεπόμενων δαπανών και απαιτείται ειδική εξαίρεση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μια τέτοια παρέμβαση.

«Μειώνεις όσους φόρους παραπάνω σου επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Δεν υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση που να μην θέλει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα», τόνισε.

«Υπάρχουν δύο θέματα που αν δεν θέσουμε, δεν λέμε στον κόσμο όλη την ιστορία όπως έχει: Το πρώτο ζήτημα είναι να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό. Ο ΕΦΚ φέρνει στα κρατικά ταμεία τον χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο είναι ότι επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών, για να πάρουμε ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο, θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη η εξαίρεση από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών», εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα «ή εγώ ή κανένας», ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι η δήλωση δείχνει πόσο μεγάλη ιδέα έχει ο πρώην πρωθυπουργός για τον εαυτό του και το κόμμα του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας δεν έδωσε απαντήσεις για την κοστολόγηση του προγράμματός του, επισημαίνοντας την αντίφαση μεταξύ της εκτίμησης για κόστος 7,5 δισ. ευρώ στην τετραετία και της εκτίμησης του Γιώργου Κουτεντάκη ότι το ποσό αφορά ετήσια δαπάνη. Όπως είπε, η κοστολόγηση των προγραμμάτων αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης και δεν δόθηκαν επαρκείς απαντήσεις ούτε για τις προτάσεις σχετικά με τα καύσιμα.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονείας υπουργών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι όλοι κρίνονται από τον ελληνικό λαό. Πρόσθεσε ότι μέχρι την ετυμηγορία των πολιτών, εκείνος που αξιολογεί τα κυβερνητικά στελέχη είναι ο πρωθυπουργός, ενώ υπογράμμισε πως αποστολή των υπουργών είναι η προώθηση του κυβερνητικού έργου και η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την αντιπαράθεση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με δημοσιογράφους, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει στην πράξη τον σεβασμό της προς τους δημοσιογράφους και τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις για την προστασία τους. Επισήμανε ότι ο κ. Γεωργιάδης έχει ήδη εξηγήσει πως επρόκειτο για μεταφορική χρήση του λόγου και έχει δώσει διευκρινίσεις για την αναφορά του στον δημοσιογράφο Νίκο Ελευθερόγλου. Όπως είπε, όσον αφορά την έντονη αντιπαράθεση στον αέρα του Mega News προηγήθηκε φορτισμένος διάλογος, καθώς η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είναι ένα ζήτημα που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην κοινωνία. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε τις θέσεις του για ένα δύσκολο και κρίσιμο κοινωνικό θέμα, προσθέτοντας ότι «ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν κρύβεται στα δύσκολα» και επιχειρεί να δίνει απαντήσεις με τον δικό του τρόπο.

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Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για μια πρωτοφανή προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης εκείνη την περίοδο και υποστήριξε ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να γενικεύει συμπεριφορές ή να αποδίδει ευθύνες συνολικά στους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ξεχάσει τις θεωρίες και τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν τότε από πολιτικά πρόσωπα και κόμματα της αντιπολίτευσης.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας συμψηφισμός με την τραγωδία των Τεμπών. Για τη διαφήμιση ιδιωτικής κλινικής από τον υπουργό Υγείας, επανέλαβε ότι ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης έχει δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις και τόνισε ότι υπάρχει συγκεκριμένος κώδικας δεοντολογίας για τη λειτουργία της κυβέρνησης.

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Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συμμετοχής στις εκλογές κόμματος που συνδέεται με τον Ηλία Κασιδιάρη, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο Άρειος Πάγος. Χαρακτήρισε αβάσιμη την προτροπή του Αλέξη Τσίπρα προς την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει το ζήτημα, λέγοντας ότι μια τέτοια θέση αγνοεί τη διάκριση των εξουσιών και τις αρμοδιότητες της Δικαιοσύνης. Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε το 2023 σε σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις, ενώ σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του Α. Τσίπρα, είχε ψηφίσει «παρών». Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, αναφέροντας ότι το 2019 κράτησε ανοικτή τη Βουλή για μειώσει τις ποινές για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.