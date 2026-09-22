Δίκη για τα Τέμπη – Καρυστιανού: «Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι το μπάζωμα»

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα τοποθετήθηκε στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου, διατυπώνοντας σοβαρές αιχμές για την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος, τη διεξαγωγή της ανάκρισης και την απουσία κρίσιμου οπτικοακουστικού υλικού.

«Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι το μπάζωμα, η αλλοίωση του χώρου ενός εγκλήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι υπάρχουν φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζονται εκσκαφείς να επεμβαίνουν στον χώρο, ενώ περιέγραψε τη συζήτηση που, σύμφωνα με την ίδια, είχε με εισαγγελικό λειτουργό σχετικά με την τοποθέτηση τσιμέντου.

«Σε τρεις ημέρες τελείωσε η έρευνα;»

Όπως κατέθεσε, απευθύνθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για να τον ρωτήσει πώς ήταν δυνατόν να γίνει τέτοια επέμβαση σε έναν χώρο εγκλήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, η απάντηση που έλαβε ήταν ότι η σιδηροδρομική γραμμή έπρεπε να τεθεί ξανά σε λειτουργία τρεις ημέρες αργότερα.

«Τον ρώτησα: “Έχετε πάει στον χώρο να τον δείτε;”. “Όχι”, μου είπε. Τότε πώς δώσατε άδεια να γίνει ό,τι έγινε; Σε τρεις ημέρες τελείωσε η έρευνα;», σημείωσε.

Η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη όταν περιέγραψε ότι η σχετική ενημέρωση προς τον δικαστικό λειτουργό είχε γίνει, όπως υποστήριξε, τηλεφωνικά.

«Θέλω να υπάρχει μια Δικαιοσύνη που να κάνει σωστά τη δουλειά της», ανέφερε κλαίγοντας.

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Η αναφορά στην αιτία θανάτου της Μάρθης

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στην ενημέρωση που είχε λάβει για τον θάνατο της κόρης της.

«Άκουσα έναν ανακριτή να μου λέει πως το παιδί μου πέθανε ακαριαία», είπε, ασκώντας παράλληλα κριτική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι αναφορές για την παρουσία ξυλολίου και τολουολίου.

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Όπως υποστήριξε, επιχειρήθηκε να παρουσιαστούν ως «θεωρίες συνωμοσίας» οι ενστάσεις και τα ερωτήματα των συγγενών γύρω από τα αίτια της πυρόσφαιρας που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Οι αιχμές για την ανάκριση

Ιδιαίτερα επικριτική ήταν απέναντι στον εφέτη ανακριτή Χρήστο Μπακαΐμη, αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο εξετάστηκε η εκδοχή της ανάφλεξης ελαίων σιλικόνης.

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Η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι η ανάκριση ολοκληρώθηκε χωρίς να έχουν δοθεί απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, σημειώνοντας ότι οι οικογένειες περίμεναν δυόμισι χρόνια και ότι το πόρισμα του καθηγητή Δημήτρη Καρώνη κατατέθηκε 18 μήνες αργότερα.

Κατά την τοποθέτησή της, διατύπωσε τον βαρύ ισχυρισμό ότι ο κ. Μπακαΐμης «εκτελεί εντολές Μητσοτάκη», χωρίς να παρουσιάζεται στο διαθέσιμο υλικό απάντηση του ανακριτή ή της κυβέρνησης στη συγκεκριμένη αναφορά.

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Πρόκειται για ισχυρισμό της ίδιας, ο οποίος δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως αποδεδειγμένο γεγονός.

«Περιμένω απαντήσεις για την πυρόσφαιρα»

Η μητέρα της Μάρθης ζήτησε από το δικαστήριο να εξετάσει σε βάθος το ζήτημα της πυρόσφαιρας και να δώσει απαντήσεις για τα αίτια που την προκάλεσαν.

«Περιμένω από το δικαστήριο να κάνει έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Να δώσει απαντήσεις σε εμάς που δεν πιστεύουμε την εκδοχή με τα έλαια σιλικόνης», ανέφερε.

Η προέλευση της πυρόσφαιρας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαφορετικών τεχνικών εκθέσεων και έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης. Η οριστική αξιολόγηση των στοιχείων και των πραγματογνωμοσυνών ανήκει στο δικαστήριο.

Οι αναφορές σε ηχητικά και βίντεο

Η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ακόμη ότι από τη δικογραφία απουσίαζε μεγάλος όγκος ηχητικού και οπτικού υλικού, αφήνοντας αιχμές για την πληρότητα της έρευνας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατεύθυνση που, κατά την εκτίμησή της, ακολούθησε η ανάκριση ως προς την ενδεχόμενη διερεύνηση ευθυνών του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Οι σχετικές αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς της Μαρίας Καρυστιανού και η βασιμότητά τους θα κριθεί από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία και τη δικαστική διαδικασία.

Οι καταγγελίες για την επέμβαση στον χώρο

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε επίσης στον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο μετά τη σύγκρουση.

Υποστήριξε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν εταιρείες που συστάθηκαν μεταγενέστερα και τόνισε ότι, κατά την άποψή της, δεν έχει λογοδοτήσει κανείς για τις συγκεκριμένες ενέργειες.

Οι καταγγελίες αυτές αποτελούν μέρος της δημόσιας και δικαστικής αντιπαράθεσης για τη διαχείριση του τόπου της τραγωδίας. Η απόδοση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

«Ο ελληνικός λαός δεν έχει εμπιστοσύνη»

Κλείνοντας, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς ως προς τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Το έγκλημα των Τεμπών είναι ένα έγκλημα που αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή της, ο ελληνικός σιδηρόδρομος δεν είναι ακόμη ασφαλής.