Καλά στην υγεία τους οι δύο εργάτες που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε εργασίες κατεδάφισης στο θέατρο Μπάντμιντον

Δύο άτομα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους το μεσημέρι της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης στο θέατρο Μπάντμιντον.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο εργάτες, που εισέπνευσαν καπνό και αέρια, για τους οποίους κλήθηκε η Πυροσβεστική προκειμένου να συνδράμει στην παροχή βοήθειας, ενώ τους χορηγείται οξυγόνο.

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Οι δύο εργάτες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και ανέκτησαν τις αισθήσεις τους και είναι καλά στην υγεία τους, ενώ κατευθύνονται στον “Ερυθρό Σταυρό”.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Παροχή βοήθειας για τη μεταφορά δύο ανδρών σε ασφαλές σημείο, από χώρο συνάθροισης κοινού στην Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:15.

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών δεν μπορούσαν να μετακινηθούν από συγκεκριμένο χώρο.

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Οι δύο ανδρες εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες με τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Στο σημείο έχει μεταβεί προληπτικά μηχανή του ΕΚΑΒ.