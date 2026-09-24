Πάτρα: Κρατούμενος στο Τμήμα Μεταγωγών έβαλε φωτιά σε στρώματα

Φωτιά σε χώρο κράτησης στο Τμήμα Μεταγωγών Πάτρας ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας αναστάτωση.

Σύμφωνα με το tempo24, για την πρόκλησή της φέρεται να ευθύνεται ένας 58χρονος κρατούμενος, ο οποίος είχε μεταχθεί από το τις Φυλακές Τρικάλων.

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Ειδικότερα, ο 58χρονος, φέρεται να έβαλε φωτιά στα στρώματα των κρεβατιών, χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα στρώματα και στους τοίχους, ενώ υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.

Οι αστυνομικοί που εκτελούσαν υπηρεσία κινητοποιήθηκαν ευτυχώς άμεσα και με τη χρήση πυροσβεστήρων κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή εξαπλωθεί.

Ο κρατούμενος υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Για την υπόθεση σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.