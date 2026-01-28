Καρυστιανού για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: “Η πόλη μας πενθεί”

Με μία λιτή ανάρτηση, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε σε ανάρτηση της για το τροχαίο δυστύχημα που βύθισε στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

«Σήμερα σιωπή. Η πόλη μας πενθεί». Αυτά έγραψε σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού για την τραγωδία στη Ρουμανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών ανάρτησε στην προσωπική σελίδα της στο Facebook εικόνα που δημιουργήθηκε με AI και απεικονίζει επτά νέους άνδρες με μπλούζες που γράφουν ΠΑΟΚ σε ασπρόμαυρο χρώμα, με την περιγραφή «Θεέ μου… όχι άλλο…».

Τα επτά θύματα, καθώς και οι τρεις τραυματίες, ταξίδευαν με βαν προς τη Λιόν, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους με τη γαλλική ομάδα αύριο Πέμπτη (29/1).

Η κατάσταση των τραυματιών

Σήμερα το πρωί μίλησε στο Open για την κατάσταση των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ένας εξ αυτών είναι καλά στην υγεία του, ο δεύτερος φέρει τραύματα, τα οποία όμως δεν είναι σοβαρά και αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας, σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, φέρει τραύματα στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, τα οποία δεν απειλούν τη ζωή του, ενώ αρχικά, η εκτίμηση είναι πως δεν θα προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.

Σχετικά με τη μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα, ο υπουργός διευκρίνισε πως οι δύο πρώτοι μπορούν να ταξιδέψουν με το αεροπλάνο της γραμμής, όπως είπε χαρακτηριστικά, καθώς η υγεία τους το επιτρέπει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τον πολυτραυματία, ωστόσο, θα πρέπει προτού μετακινηθεί, με ειδικό αεροσκάφος που θα στείλει η χώρα μας στη Ρουμανία, να δώσουν έγκριση οι γιατροί που παρακολουθούν την κατάστασή του. Δεν πρόκειται να απειληθεί η ζωή του, είπε ο υπουργός, ωστόσο δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το ενδεχόμενο να υποστεί περαιτέρω βλάβες σε τυχόν μετακίνηση.