Δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Πώς είναι οι 3 επιζώντες, πολυτραυματίας ο ένας – “Εύχονται να ήταν αυτοί στη θέση των θυμάτων”

Στο πένθος έχει βυθιστεί η χώρα από το τρομακτικό τροχαίο που σημειώθηκε την Τρίτη 27/1 στη Ρουμανία και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Τα επτά θύματα, καθώς και οι τρεις τραυματίες, ταξίδευαν με βαν προς τη Λιόν, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους με τη γαλλική ομάδα αύριο Πέμπτη.

Ωστόσο, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, στον αυτοκινητόδρομο DN6, κοντά στην πόλη Τιμισοάρα, ο οδηγός του μαύρου βαν κατά τη διάρκεια μιας ριψοκίνδυνης προσπέρασης, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το βαν να διαλυθεί και να ανασυρθούν νεκροί επτά άνδρες, νεαρής ηλικίας.

Έξι επιβάτες σκοτώθηκαν επιτόπου, ενώ ένας ακόμα υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Τρεις φίλαθλοι του ΠΑΟΚ τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.

Φίλος ενός από τους τραυματίες μίλησε στο DEBATER: «Είναι καλά ο ένας, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που έχει γίνει…. (σ.σ. λένε) Μακάρι να ήταν αυτοί στη θέση τους. Έχουμε στεναχωρηθεί όλοι με αυτό που έχει συμβεί. Η Αλεξάνδρεια πενθεί και και όλη η Ελλάδα. Δεν υπάρχουν χρώματα εδώ και ομάδες. Έρχονται και αφήνουν όλοι ένα κεράκι και ένα λουλούδι έξω από τον σύνδεσμο».

Από την πλευρά του, πατέρας ενός από τους τραυματίες μέσω του DEBATER ευχαρίστησε τον κόσμο για το κουράγιο που δίνει και δήλωσε για τον γιο του: «Είναι καλά ευτυχώς. Είμαι εδώ μαζί του. Ανέβηκα κατευθείαν μόλις το έμαθα. Δεν μπορεί να μου πει πολλά. Αλλά είναι καλά. Δεν έχει καλή ψυχολογική διάθεση»

Ο Μάριος, που σώθηκε μετά το φρικτό τροχαίο, κατάφερε σοκαρισμένος να πει τις πρώτες κουβέντες του μπροστά στην κάμερα του Mega. Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου, λέει το ονομά του, ενώ στη συνέχεια απαντάει και για τον τόπο καταγωγής τους.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών

Σήμερα το πρωί μίλησε στο Open για την κατάσταση των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ένας εξ αυτών είναι καλά στην υγεία του, ο δεύτερος φέρει τραύματα, τα οποία όμως δεν είναι σοβαρά και αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας, σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, φέρει τραύματα στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, τα οποία δεν απειλούν τη ζωή του, ενώ αρχικά, η εκτίμηση είναι πως δεν θα προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.

Σχετικά με τη μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα, ο υπουργός διευκρίνισε πως οι δύο πρώτοι μπορούν να ταξιδέψουν με το αεροπλάνο της γραμμής, όπως είπε χαρακτηριστικά, καθώς η υγεία τους το επιτρέπει.

Όσον αφορά τον πολυτραυματία, ωστόσο, θα πρέπει προτού μετακινηθεί, με ειδικό αεροσκάφος που θα στείλει η χώρα μας στη Ρουμανία, να δώσουν έγκριση οι γιατροί που παρακολουθούν την κατάστασή του. Δεν πρόκειται να απειληθεί η ζωή του, είπε ο υπουργός, ωστόσο δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το ενδεχόμενο να υποστεί περαιτέρω βλάβες σε τυχόν μετακίνηση.

Νωρίτερα, η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκη επισκέφτηκε, το βράδυ της Τρίτης, το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από τη διεύθυνση για την υγεία των τριών τραυματιών.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική, αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ’ αυτήν την τραγωδία, όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία.

Η ίδια ανέφερε ότι ο τραυματίας που είναι στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος, αλλά βρίσκεται υπό τεχνικό κώμα. Σήμερα, Τετάρτη, όπως είπε, θα βγουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση.

«Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί. Όταν αυτό θα συμβεί, θα κινήσουμε τη διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα» δήλωσε η Ελληνίδα πρέσβης. Τόνισε ότι τα ονόματα των νεκρών είναι γνωστά, έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς τους, αλλά δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Δύσκολη, αλλά επιταχυνόμενη η διαδικασία επαναπατρισμού

Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση με τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο να δηλώνει στο ΕΡΤNews ότι από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη στήριξη των τραυματιών και τον επαναπατρισμό των σορών των θυμάτων.

«Όπως κι εσείς, αισθάνομαι συντετριμμένος. Πρόκειται για μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε ο κ. Λοβέρδος, τονίζοντας ότι η είδηση του δυστυχήματος τον βρήκε σε σύσκεψη στο γραφείο του. «Από εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε σταματήσει να εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, μόλις έγινε γνωστό το δυστύχημα, ενεργοποιήθηκε άμεσα η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, η οποία απέστειλε τον πρόξενο και διερμηνέα στην περιοχή της Τιμισοάρα, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, παρά τη μεγάλη απόσταση των περίπου οκτώ ωρών οδικώς.

Οι Έλληνες διπλωμάτες βρέθηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες, το οποίο –όπως σημείωσε ο υφυπουργός– θεωρείται από τα καλύτερα στη Ρουμανία.

Ταυτόχρονα, η πρέσβης και τα στελέχη της πρεσβείας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους συγγενείς των θυμάτων, παρέχοντας κάθε δυνατή συνδρομή.

Όσον αφορά στη σύνθετη γραφειοκρατική διαδικασία επαναπατρισμού των σορών, ο υφυπουργός παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, ωστόσο τόνισε ότι στην παρούσα υπόθεση έχει «πέσει πάνω όλο το υπουργείο Εξωτερικών».

«Μόλις ολοκληρωθεί η αναγνώριση των θυμάτων, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στην Ελλάδα οι σοροί των επτά νέων ανθρώπων», δήλωσε, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες πριν υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.

Για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ο κ. Λοβέρδος σημείωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ιατρική ενημέρωση. «Προσευχόμαστε για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη και να επιστρέψουν υγιείς στις οικογένειές τους», είπε.

Κλείνοντας, στάθηκε ιδιαίτερα στη συμπαράσταση που εκφράστηκε από ολόκληρη την αθλητική κοινότητα, ανεξαρτήτως οπαδικών διαφορών. «Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τον φανατισμό και την τοξικότητα. Αυτή η στάση ανθρωπιάς πρέπει να διατηρηθεί», υπογράμμισε.