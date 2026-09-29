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Κυβερνητικές πηγές για Τριαντόπουλο: “Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη Δικαιοσύνη”

"Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας"

Κυβερνητικές πηγές για Τριαντόπουλο: “Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη Δικαιοσύνη”
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν τα εξής για την υπόθεση Τριαντόπουλου:

«Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη Δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Όπως και να έχει, ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα δικαιωθεί. Συνεπώς το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις».

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