Κυβερνητικές πηγές για Τριαντόπουλο: “Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη Δικαιοσύνη”
"Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας"
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν τα εξής για την υπόθεση Τριαντόπουλου:
«Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη Δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Όπως και να έχει, ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα δικαιωθεί. Συνεπώς το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις».
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