Καρφιά Άδωνι σε Δένδια: «Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω σε δική μου τροπολογία είναι να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα»

Στη Βουλή βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προκειμένου να ψηφίσει την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Η απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την επίμαχη τροπολογία εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις και σχόλια, ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας.

Λίγο νωρίτερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης, απευθυνόμενος σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες και αναφερόμενος στην απουσία του Νίκου Δένδια από την υποστήριξη της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δήλωσε: «Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι να βρίσκομαι όχι μόνο σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα».



Σήμερα νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ για τη ρύθμιση σχετικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη, τόνισε ότι «εμπεδώνει απλά την κανονικότητα» και σημείωσε ότι είχε επικοινωνήσει με τον Νίκο Δένδια πριν τη ρύθμιση, προσθέτοντας πως «δεν εξέφρασε καμία διαφωνία».

«Αυτό που αναμένω είναι να έρθει πολύ σύντομα το υπ. Εθνικής Άμυνας με πρόταση ανάδειξης του μνημείου», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «σκοπός μας δεν είναι να προκαλέσουμε ή να σβήσουμε τα ονόματα».

Δείτε φωτογραφίες: Ο Νίκος Δένδιας στη Βουλή πριν από την ψηφοφορία για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη Ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής της κυβερνητικής τροπολογίας που προβλέπει την απαγόρευση κατάληψης, αλλοίωσης ή πραγματοποίησης οποιασδήποτε δημόσιας συνάθροισης στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI) Ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής της κυβερνητικής τροπολογίας που προβλέπει την απαγόρευση κατάληψης, αλλοίωσης ή πραγματοποίησης οποιασδήποτε δημόσιας συνάθροισης στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI) Ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής της κυβερνητικής τροπολογίας που προβλέπει την απαγόρευση κατάληψης, αλλοίωσης ή πραγματοποίησης οποιασδήποτε δημόσιας συνάθροισης στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Εύθραυστες ισορροπίες

Η σχέση του Μεγάρου Μαξίμου με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια διαμορφώνεται ως μια λεπτή ισορροπία, στο πλαίσιο των εξελίξεων μετά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία που στοχεύει στην προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και μεταβιβάζει την ευθύνη φροντίδας του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Δένδιας συνυπέγραψε την τροπολογία, για την οποία ήταν ενημερωμένος πριν ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώσει τις προθέσεις του, ωστόσο δεν παραβρέθηκε στη Βουλή και απέστειλε στη θέση του τον υφυπουργό Θανάση Δαβάκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, κανένας από τους έξι άλλους υπουργούς που είχαν επίσης υπογράψει την τροπολογία δεν ήταν παρών στα κυβερνητικά έδρανα.

Την ίδια ώρα όμως ο κ. Δένδιας προέβη σε γραπτή δήλωση με αποχρώσεις διαφοροποίησης και στις 19:00 έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση του ΓΕΣ στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», δίπλα δηλαδή από τη Βουλή.

Ο κ. Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, απάντησε σε παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη από τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τον κ. Δένδια, δεν θα είχε συνυπογράψει την τροπολογία. Παρά ταύτα, στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν προσεκτικά την κατάσταση που διαμορφώνεται, ιδιαίτερα μετά τη γραπτή δήλωση του κ. Δένδια, ενώ η αντιπαράθεση του πρωθυπουργού με την αντιπολίτευση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ο κ. Δένδιας μάλιστα υπογράμμισε στη γραπτή δήλωση που διένειμε ότι το μνημείο «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό», ενώ επικαλέστηκε και τη δήλωση του Κώστα Τασούλα ότι θα πρέπει να αποστειρωθεί από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Είναι προφανές ότι η απόφαση του κ. Δένδια να τοποθετηθεί με γραπτή δήλωση, ενώ απουσίαζε από τη συνεδρίαση, ήταν συνειδητή, ώστε να δώσει το στίγμα της θέσης του.

Αντιλαμβανόμενος τη διάθεση της αντιπολίτευσης να «χτυπήσει» την κυβέρνηση δια της απουσίας του κ. Δένδια και της προσπάθειας δημιουργίας εσωκομματικού ζητήματος στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης έκανε χθες δύο κινήσεις: αποχωρώντας από την αίθουσα της Ολομέλειας και πηγαίνοντας στο γραφείο του, κάλεσε τους στενούς του συνεργάτες, αλλά και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Νότη Μηταράκη.

Στον κ. Μηταράκη ανέθεσε να απαντήσει στον Σωκράτη Φάμελλο του ΣΥΡΙΖΑ, στη λογική ότι δεν υπάρχει ρήγμα στην κυβέρνηση — επτά υπουργοί υπέγραψαν την τροπολογία και στο τέλος, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αμφιβάλλει, μπορεί να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία. Στους συνεργάτες του ζήτησε να διαμηνύσουν όπου χρειάζεται ότι, από τη στιγμή που περνά ο νόμος, όσοι έχουν τη σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η διάταξη. Κοινώς, και το υπουργείο Άμυνας θα κληθεί να πράξει ό,τι προβλέπεται νομοθετικά.

Τα επόμενα βήματα

Στην εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», ο κ. Δένδιας, σε μια αναμενόμενη ομιλία, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις συμβολίζουν με σαφή τρόπο την αίσθηση της εθνικής ενότητας και την επιδίωξη του υπέρτερου καλού». Σε άλλες συνθήκες, η αναφορά αυτή ίσως να μην είχε ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα.

Το Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, δεν επιθυμεί να δημιουργηθεί η εντύπωση εσωκομματικού ρήγματος ή ύπαρξης «δύο ταχυτήτων» μεταξύ Ηρώδου Αττικού και Πενταγώνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται αντιληπτές οι λεπτές διαφοροποιήσεις του κ. Δένδια από το πνεύμα της κυβερνητικής παρέμβασης. Ωστόσο, όπως σημειώνουν πολιτικοί παρατηρητές, το Μαξίμου επιδιώκει να μην επιτρέψει στον κ. Δένδια να λειτουργήσει ως αυτόνομος πόλος εντός της κυβέρνησης — με τη σειρά του, ο κ. Δένδιας δεν επιδιώκει να προκαλέσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κ. Μητσοτάκης και Δένδιας θα παραστούν μαζί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Την επόμενη μέρα, 29 Οκτωβρίου, μετά την πρωινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός προγραμματίζει — εκτός απροόπτου — να παραβρεθεί στα αποκαλυπτήρια της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του υπουργείου Άμυνας, έργο του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου.