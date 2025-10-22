Βουλή: LIVE η ψηφοφορία για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ξεκίνησε η ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή σχετικά με την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Πλέον αναμένεται με ενδιαφέρον το αν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις κατά την ψηφοφορία, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει διαφανεί από τη χθεσινή συζήτηση. Αντιθέτως, παραμένει ανοιχτό το αν θα υπάρξουν ηχηρές απουσίες από την ψηφοφορία.

Σημειώνεται ότι η σημερινή ψηφοφορία θα διεξαχθεί ονομαστικά, ύστερα από αίτηση του ΚΚΕ.