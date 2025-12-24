Καρυστιανού: «Αυτές οι Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, ας γαληνέψουν κάθε πόνο και ας σβήσουν κάθε αδικία»

Η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτηση στο Facebook στέλνει το δικό της χριστουγεννιάτικο μήνυμα, εστιάζοντας στην ελπίδα και τη δικαιοσύνη.

Στην ανάρτηση η κ. Καρυστιανού αναφέρει:

«Αυτές οι Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, ας γαληνέψουν κάθε πόνο και ας σβήσουν κάθε αδικία. Η θεία γέννηση του Ιησού να φέρει την ελπίδα για τη γέννηση του φωτεινού και άφθαρτου, που τόσο προσδοκούμε. Η αγάπη και η σύμπνοια να καθοδηγούν και να φωτίζουν τον ιερό αγώνα μας. Ολόψυχες ευχές σε όλους για Χαρούμενα και Ευτυχισμένα Χριστούγεννα!».