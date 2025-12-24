Καρυστιανού: «Αυτές οι Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, ας γαληνέψουν κάθε πόνο και ας σβήσουν κάθε αδικία»
Η ανάρτηση της κ. Καρυστιανού για τα Χριστούγεννα
Η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτηση στο Facebook στέλνει το δικό της χριστουγεννιάτικο μήνυμα, εστιάζοντας στην ελπίδα και τη δικαιοσύνη.
Στην ανάρτηση η κ. Καρυστιανού αναφέρει:
«Αυτές οι Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, ας γαληνέψουν κάθε πόνο και ας σβήσουν κάθε αδικία. Η θεία γέννηση του Ιησού να φέρει την ελπίδα για τη γέννηση του φωτεινού και άφθαρτου, που τόσο προσδοκούμε. Η αγάπη και η σύμπνοια να καθοδηγούν και να φωτίζουν τον ιερό αγώνα μας. Ολόψυχες ευχές σε όλους για Χαρούμενα και Ευτυχισμένα Χριστούγεννα!».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις