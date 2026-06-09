Κακλαμάνης: Η Αλβανία πρέπει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στο δίκαιο της Ευρώπης

Η Αλβανία πρέπει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στο δίκαιο της Ευρώπης, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Βουλής της Δημοκρατίας της Αλβανίας Niko Peleshi.

«Η πορεία της χώρας σας προς την Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από εσάς. Διότι πρέπει να προσαρμόσετε το εθνικό σας δίκαιο στο δίκαιο της Ευρώπης, όπως έκαναν όλα τα κράτη που θέλανε να ενταχθούν στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια», ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος έθεσε εμφατικά στον Αλβανό ομόλογό του, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιουσιών της ελληνικής μειονότητας και τον σεβασμό της εθνικής τους ταυτότητας, ζητήματα που συνδέονται με τη διοικητική μεταρρύθμιση της Αλβανίας.

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«Είναι δύο θέματα που η Βουλή των Ελλήνων θα παρακολουθεί στενά» σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και πρόσθεσε: «Η πορεία της χώρας σας προς την Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από εσάς. Διότι πρέπει να προσαρμόσετε το εθνικό σας δίκαιο στο δίκαιο της Ευρώπης, όπως έκαναν όλα τα κράτη που θέλανε να ενταχθούν στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια». «Πολλοί από τους συμπατριώτες σας, εδώ στην Ελλάδα, έχουν αποκτήσει ιδιοκτησίες, που προέκυψαν από τη δουλειά τους, και το ελληνικό κράτος τις έχει αναγνωρίσει. Αντιλαμβάνεστε ότι μια ανάλογη συμπεριφορά αναμένουμε και εμείς για τα προβλήματα που αφορούν τις περιουσίες της ελληνικής εθνικής μειονότητας», υπογράμμισε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων εξέφρασε τη λύπη του για τα πρόσφατα γεγονότα στη Σβέρνιτσα και έδειξε τον δρόμο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για να την καλύτερη συνεννόηση των δύο χωρών. «Ελπίζω ότι εμείς, ως κοινοβουλευτικοί, θα μπορέσουμε ίσως να συνεννοηθούμε καλύτερα από ό,τι οι κυβερνήσεις μας. Η κοινοβουλευτική διπλωματία πολλές φορές φέρνει καλύτερα αποτελέσματα», είπε ο κ. Κακλαμάνης.

Από την πλευρά του, ο κ. Peleshi, ευχαρίστησε θερμά την Ελλάδα και το ελληνικό Κοινοβούλιο για τη διαρκή υποστήριξή τους στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, ενώ χαρακτήρισε την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία και την κοινότητα των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα ως «δύο πολύ ισχυρές γέφυρες».

Αναφερόμενος στη συνεργασία των δύο πλευρών, σημείωσε: «Μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, αλλά και να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για όσα έχουν γίνει για την αλβανική κοινότητα στην Ελλάδα. Αυτές είναι δύο ανεκτίμητες αξίες για τις δύο χώρες μας και, βασιζόμενοι σε αυτές, θέλουμε στο μέλλον να οικοδομήσουμε περισσότερη ευημερία, περισσότερες οικονομικές ανταλλαγές και μεγαλύτερη εμπορική πρόοδο».

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων απένειμε στον κ. N. Peleshi το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, με τον Αλβανό ομόλογό του να ανταποδίδει με μία ασημένια μικρογραφία τοπικής ενδυμασίας της γειτονικής χώρας.

Στη συνάντηση, από ελληνικής κοινοβουλευτικής πλευράς παρέστησαν ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Αλβανίας Ευστάθιος Κωνσταντινίδης και από υπηρεσιακής πλευράς, ο γενικός γραμματέας της Βουλής, Βασίλειος Μπαγιώκος και ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνος Οικονομίδης.

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Τον Αλβανό πρόεδρο της Βουλής συνόδευαν στη συνάντηση τα μέλη της ΚΟΦ Ελλάδας-Αλβανίας, οι βουλευτές Pirro Dhima, Ivi Kaso, Vangjel Dule και Llir Penjavinji. Επίσης παρέστησαν η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Φυσικών Πόρων, Υποδομών και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Αλβανίας Anila Denaj, καθώς και η πρέσβης της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Ελλάδα Luela Hajdaraga.