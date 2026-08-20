Φωτιά τώρα στη Νέα Πέτρα Σερρών – Επιχειρούν 21 πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (20/8) στη Νέα Πέτρα Σερρών, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:45.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 21ης ΕΜΟΔΕ, με 8 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και εθελοντές.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμει επίσης ο Δήμος Νέας Ζίχνης με υδροφόρες.

Στο σημείο και το Ανακριτικό Κλιμάκιο

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη.