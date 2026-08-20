Φωτιά τώρα στη Νέα Πέτρα Σερρών – Επιχειρούν 21 πυροσβέστες
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση – Στην επιχείρηση συμμετέχει ομάδα πεζοπόρου της 21ης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδράμει ο Δήμος Νέας Ζίχνης.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (20/8) στη Νέα Πέτρα Σερρών, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή της.
Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:45.
Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 21ης ΕΜΟΔΕ, με 8 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και εθελοντές.
Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμει επίσης ο Δήμος Νέας Ζίχνης με υδροφόρες.
Στο σημείο και το Ανακριτικό Κλιμάκιο
Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.
Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη.
πηγή στην Google
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