Μέγαρα: Σε 15 λεπτά έσβησαν τη φωτιά στη Βλυχάδα – Στο σημείο το Ανακριτικό Εμπρησμών

Άμεσα και συγκεκριμένα μέσα σε μόλις 15 λεπτά κατασβέστηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (20/8) στη Βλυχάδα Μεγάρων Αττικής.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30.

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Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις να καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά μέσα σε 15 λεπτά.

Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχείρησαν συνολικά 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σημειώνεται ότι σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς – κατηγορία κινδύνου 3.

Στο σημείο το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Η πυρκαγιά έχει πλέον κατασβεστεί.