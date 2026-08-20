Μέγαρα: Σε 15 λεπτά έσβησαν τη φωτιά στη Βλυχάδα – Στο σημείο το Ανακριτικό Εμπρησμών
Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής στη Βλυχάδα Μεγάρων – Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
Άμεσα και συγκεκριμένα μέσα σε μόλις 15 λεπτά κατασβέστηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (20/8) στη Βλυχάδα Μεγάρων Αττικής.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις να καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά μέσα σε 15 λεπτά.
Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα
Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχείρησαν συνολικά 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Σημειώνεται ότι σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς – κατηγορία κινδύνου 3.
Στο σημείο το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών
Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
Η πυρκαγιά έχει πλέον κατασβεστεί.
πηγή στην Google
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