Υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων ο Ηλίας Κασιδιάρης

Υποψήφιος για δήμαρχος στον δήμο Αθηναίων θα είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές με τον συνδυασμό «Ελεύθεροι Αθηναίοι». Την κάθοδό του στις δημοτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου ανακοίνωσε, μέσω της συνηγόρου του.

«Υπό την ιδιότητα μου ως συνήγορος υπερασπίσεως του κου Ηλία Κασιδιάρη, σας αποστέλλω το παρόν, στα πλαίσια της εντολής που έχω λάβει, προκειμένου να σας γνωστοποιήσω τα κάτωθι, που αποτελούν προσωπική ανακοίνωση του εντολέα μου» αναφέρει η δικηγόρος.

Η ανακοίνωση:

«Ο Ηλίας Κασιδιάρης θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου και θα διεκδικήσει την δημαρχία με τον συνδυασμό ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ. Στόχος του να περάσει στο δεύτερο γύρο και στη συνέχεια να αναλάβει την διοίκηση του δήμου. Η Αθήνα μπορεί και πρέπει να διατηρήσει την Ελληνική της ταυτότητα και τον ιστορικό της χαρακτήρα, να μην υποκύψει στην επέλαση της παγκοσμιοποίησης και στον ορατό κίνδυνο αντικατάστασης του ελληνικού πληθυσμού της. Η εγκληματικότητα και τα άβατα του ιστορικού κέντρου θα καταπολεμηθούν ριζικά, οι αλόγιστες σπατάλες για άκρως αποτυχημένα έργα που αμαυρώνουν την εικόνα της πόλεως θα σταματήσουν. Δημοτικά τέλη και υπηρεσίες, πολιτική προστασία, κοινωφελή έργα, φιλοζωικές και οικολογικές δράσεις, ενεργειακή αυτάρκεια των νοικοκυριών, θα διαμορφωθούν εξαρχής στα πρότυπα των σύγχρονων ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Η Χριστιανική πίστη και παράδοση των Αθηνών θα διαφυλαχτούν ακέραιες. Προτεραιότητά μας η ευημερία, η ασφάλεια και η οικονομική ανάπτυξη του Αθηναίου πολίτη. Ενωμένοι μπορούμε να ξανακάνουμε την Αθήνα πρωτεύουσα των Ελλήνων».

Ηλίας Κασιδιάρης

Υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων

