Επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες η Ρωσία – Ήρε τον αποκλεισμό της η ΔΟΕ

Σε «προσωρινή», όπως τη χαρακτηρίζει, άρση του αποκλεισμού της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ROC) προχώρησε η ΔΟΕ, σύμφωνα με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είχε τιμωρήσει με αποκλεισμό τη Ρωσία το 2023, με συνέπεια οι αθλητές και οι αθλήτριες της χώρας να αγωνιστούν ως ουδέτεροι και υπό προϋποθέσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, στο Παρίσι, καθώς και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano-Cortina 2026.

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Μία απόφαση που σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη συμμετοχή της Ρωσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες ενόψει των Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η ROC ανεστάλη τον Οκτώβριο του 2023 επειδή αναγνώρισε περιφερειακά Ολυμπιακά συμβούλια σε ρωσικά κατεχόμενα μέρη της Ουκρανίας, Λουχάνσκ, Ντόνετσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Η ΔΟΕ δήλωσε ότι το εκτελεστικό της συμβούλιο ήρε την αναστολή, αλλά δεν είχε ακόμη αποφασίσει για τη χρήση της σημαίας και των χρωμάτων της χώρας, καθώς και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της.

«Με την έναρξη της περιόδου πρόκρισης τόσο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028 όσο και για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2028-στις ιταλικές Άλπεις-, και λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η ίση πρόσβαση όλων των αθλητών στις διοργανώσεις αυτές, η εκτελεστική επιτροπή της ΔΟΕ αποφάσισε ότι οι συστάσεις της προς τις Διεθνείς Ομοσπονδίες (IFs) και τους διοργανωτές διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων, που εκδόθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και 28 Μαρτίου 2023 και αφορούσαν τους Ρώσους αθλητές και τις ρωσικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των προστατευτικών μέτρων, δεν ισχύουν πλέον», ανέφερε η ΔΟΕ, η οποία είχε ήδη αποφασίσει τον Μάιο του 2026 ότι δεν συνιστά πλέον περιορισμούς στη συμμετοχή των Λευκορώσων αθλητών.

«Καταστήσαμε σαφές ότι όλοι οι αθλητές είχαν τη δυνατότητα να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό ακριβώς λέει αυτή η απόφαση. Επιτρέπει στους Ρώσους αθλητές να συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες. Θεωρήσαμε ότι ήταν πραγματικά σημαντικό για τους αθλητές να έχουν αυτή τη δυνατότητα», δήλωσε η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, σε συνέντευξη Τύπου.

«Ήταν πολύ σαφές όταν ενισχύσαμε τον κανονισμό περί ουδετερότητάς μας ότι η επιλογή δεν θα βασιζόταν μόνο στην αθλητική απόδοση, αλλά και στην ικανότητα να χρησιμεύουν ως πρότυπα», πρόσθεσε, επιμένοντας ότι η ΔΟΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη Ρωσία.

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Ο Ρώσος υπουργός Αθλητισμού Μιχαήλ Ντεγκιάρεφ δήλωσε ότι η απόφαση της ΔΟΕ θα πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για τους Ρώσους αθλητές να επιστρέψουν πλήρως στη διεθνή αθλητική σκηνή.

«Η επιστροφή της χώρας μας στην ολυμπιακή οικογένεια αποτελεί πράσινο φως για τις διεθνείς ομοσπονδίες να επαναφέρουν όλους τους αθλητές μας», δήλωσε.

Ρώσοι αθλητές αγωνίστηκαν ως ουδέτεροι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και στους Χειμερινούς Αγώνες Milano-Cortina 2026.

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«Η απόφαση ελήφθη μετά από ενδελεχή ανάλυση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της ΔΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή (ROC) δεν περιλαμβάνει πλέον ως μέλη της καμία περιφερειακή αθλητική οργάνωση σε εδάφη που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (NOC) της Ουκρανίας», ανέφερε η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή της.

Η ΔΟΕ είχε δηλώσει το 2023 ότι η αναγνώριση περιφερειακών Ολυμπιακών Συμβουλίων σε κατεχόμενα μέρη της Ουκρανίας από τη Ρωσία παραβίαζε τον Ολυμπιακό Χάρτη και την εδαφική ακεραιότητα της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας.

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«Η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι δεν διεξάγει και δεν θα διεξάγει καμία δραστηριότητα σε αυτά τα εδάφη. Η εκτελεστική επιτροπή της ΔΟΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση σχετικά με τυχόν δραστηριότητες της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε αυτά τα εδάφη και διατηρεί το δικαίωμα να λάβει περαιτέρω μέτρα, εάν κριθεί απαραίτητο».

Επίσης, όπως αναφέρει η ΔΟΕ, οι Ρώσοι αθλητές που επιστρέφουν στις διεθνείς διοργανώσεις πρέπει να ενταχθούν σε εθνικό πρόγραμμα αντιντόπινγκ (RUSADA/ROC), το οποίο θα περιλαμβάνει αξιολόγηση κινδύνου, πρόγραμμα κατανομής ελέγχων και διαχείριση αποτελεσμάτων, με την ευθύνη να έχει ανατεθεί στη Διεθνή Υπηρεσία Ελέγχων (ITA).

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Όλοι οι αθλητές που επιστρέφουν για πρώτη φορά στις διεθνείς διοργανώσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί σε πολλαπλούς ελέγχους αντιντόπινγκ πριν από την επιστροφή τους, βάσει αξιολόγησης κινδύνου ανά άθλημα.

Εάν η RUSADA εξακολουθεί να θεωρείται μη συμμορφούμενη από τη WADA το 2028, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, η ΔΟΕ θα αναθέσει στην ITA να διασφαλίσει ότι όλοι οι προκριθέντες Ρώσοι αθλητές θα έχουν υποβληθεί σε ανεξάρτητους ελέγχους σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.

«Ζητάμε να διασφαλιστεί ότι θα διενεργηθούν επαρκείς έλεγχοι στους Ρώσους αθλητές που συμμετέχουν στους Αγώνες LA28», δήλωσε η Κρίστι Κόβεντρι.