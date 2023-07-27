Πύρινος εφιάλτης στη Μαγνησία: 112 σε οκτώ περιοχές τα ξημερώματα – Η εικόνα στις φωτιές σε Λαμία, Ρόδο, Κέρκυρα και Κάρυστο

Άνιση μάχη με την φωτιά έδιναν όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, οι εθελοντές και οι κάτοικοι της Μαγνησίας, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Βελεστίνο και κόστισε την ζωή σε δύο ανθρώπους συνεχίζει να καίει παρά τις τιτάνιες προσπάθειες για να περιοριστεί.

Φωτιά στη Μαγνησία: 12 σε οκτώ περιοχές τα ξημερώματα

Λίγο μετά τις 1:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του οικισμού Μελισσάτικα να εκκενώσουν την περιοχή προς το Βόλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μελισσάτικα εκκενώστε τώρα προς #Βόλο



🔥 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 26, 2023

Στην συνέχεια στις 05:30 τα ξημερώματα με νέο μήνυμα της η Πολιτική Προστασία ζήτησε την εκκένωση των περιοχών Χρυσή Ακτή Παναγιάς, Βελανιδιά, Μάραθο και Κριθάρια.

Λίγο αργότερα, στις 5:46 εστάλη και νέο 112 για τις περιοχές Πευκάκια, Αλυκές, Αγ. Γεώργιος και Νέα Αγχίαλος.



Στο Βόλο αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη δύο μέτωπα ένα βόρεια της πόλης και ένα προς το παραλιακό κομμάτι προς Νέα Αγχίαλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από τα πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν από αέρος 3 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερα.

Καλύτερη η εικόνα στην φωτιά στη Λαμία

Καλύτερη είναι η εικόνα στη φωτιά που ξέσπασε χθες στο Κάστρο Λαμίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν είχε ιδιαίτερη ένταση κατά τις βράδυνες ώρες ωστόσο υπάρχουν κάποιες εστίες διάσπαρτες, σε αγροτικά σημεία όπου υπάρχουν ελιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα στη φωτιά στην Ρόδο

Σε εξέλιξη βρίσκεται, για 10η ημέρα, η πυρκαγιά στη Ρόδο, όπου κατά την διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν μικρές αναζωπυρώσεις κοντά στα χωριά Βάτι και στο Γεννάδι. Στην Ρόδο τις επίγειες δυνάμεις συνδράμουν από το πρωί 3 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα.

Φωτιά στην Κέκρυρα

Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στην Κέρκυρα όπου η φωτιά είναι σε ύφεση, αλλά και εκεί όμως υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες εστίες. Στην Κέρκυρα από το πρωί επιχειρεί από αέρα 1 ελικόπτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάρυστος

Στην Κάρυστο οι προσπάθειες της πυροσβεστικής έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή του Αντιά, ενώ παράλληλα υπάρχουν διάσπαρτες εστίες πλησίον του Πλατανιστού.

Φωτιά στο Αίγιο

Σχετικά με την φωτιά στο Αίγιο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρουσιάζεται εικόνα ύφεσης, και αν και υπήρχαν μικρές αναζωπυρώσεις μέσα στην ημέρα σε δύσβατα σημεία, ήταν όλες εντός της περιμέτρου και αντιμετωπίστηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τιθορέα και Δομοκός

Αισθητά βελτιωμένη είναι η εικόνα στις πυρκαγιές που ξέσπασα χθες σε Τιθορέα Φθιώτιδας και στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 42 πυροσβέστες, 10 οχήματα με 4 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές.

Ειδήσεις σήμερα:

Συναγερμός για φωτιά στην Κηφισιά κοντά σε σπίτια – Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Φωτιά στο Βελεστίνο: Συνελήφθη άνδρας για τον θάνατο της ηλικιωμένης στο Χοροστάσι