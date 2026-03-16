Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Η Κωνσταντοπούλου καταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη για το Σκάνδαλο των Υποκλοπών

Η πρόεδρος της Πλεύσης καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει για τις δικαστικές εξελίξεις και αποκαλύψεις που εμπλέκουν τον ίδιο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Αναστασία Ξυδιά

Επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα «Οι πρόσφατες εξελίξεις και αποκαλύψεις στην υπόθεση του Σκανδάλου των Υποκλοπών, που αναδεικνύεται σε μείζον Σκάνδαλο και Έγκλημα Παραβίασης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Παραβίασης των Κρατικών Απορρήτων, Κατασκοπείας για Ξένο Κράτος, και κατ’ εντολήν Συγκάλυψης», κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας, η κα Κωνσταντοπούλου «θέτει ζήτημα υπόσκαψης της Ανεξάρτητης διαμόρφωσης της πολιτικής της χώρας σε Εσωτερικό και Εξωτερικό επίπεδο και καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει για τις δικαστικές εξελίξεις και αποκαλύψεις που εμπλέκουν τον ίδιο, το γραφείο του και την Κυβέρνησή του στο Σκάνδαλο-Έγκλημα των Υποκλοπών και στη Συγκάλυψή του».

Συγκεκριμένα, η κα Κωνσταντοπούλου ερωτά τον πρωθυπουργό:

1.Ποια ενημέρωση λάβατε και ποιες ενέργειες έχετε κάνει για τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις; Έχει διαταχθεί από πλευράς σας επίσημη διαδικασία διερεύνησης και καταγραφής των μαρτυριών των Υπουργών και βουλευτών σας, που αποδεδειγμένα τέθηκαν υπό παρακολούθηση; Έχει γίνει αποτίμηση ποιες ενέργειές τους μπορεί να υποσκάφθηκαν, να υπονομεύθηκαν, να διέρρευσαν ή να έγιναν αντικείμενο γνώσης ή και επιρροής ξένων κρατών; Υπάρχει σχετική καταγραφή;

2.Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κανένα από τα παρακολουθούμενα πρόσωπα της ΝΔ δεν άσκησε τα δικαιώματά του ενώπιον των δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών; Ήταν αυτή η εντολή σας;

Ποια εντολή έχετε δώσει σε σχέση με τα αρχεία των υποκλαπεισών συνομιλιών και επικοινωνιών;

Πού βρίσκονται σήμερα αυτά τα αρχεία και ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά ή έχουν κάνει χρήση τους;

Ποιες αρχές έχετε ενημερώσει επίσημα;

Ποιες ενέργειες και διαβήματα κάνατε προς το Κράτος του Ισραήλ μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης που αναφέρεται σε Κατασκοπεία;

