Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε βίντεο από τον καυγά με Λαζαρίδη και Μαρκόπουλο  

Βίντεο από τον άγριο καυγά που σημειώθηκε στην Βουλή το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και των βουλευτών της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλο και Μακάριο Λαζαρίδη.

Μάλιστα, στο βίντεο ακούγεται ο Μακάριος Λαζαρίδης να απευθύνεται προς το προεδρείο της Βουλής, επισημαίνοντας ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον αποκάλεσε «γυμνοσάλιαγκα», ενώ εκνευρισμό δείχνει και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Ναι, θα φύγουμε από τη Βουλή να σας αφήσουμε μόνους σας», ενώ βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ακούγεται να αποκαλεί τους βουλευτές της ΝΔ «τραμπούκους».

«Η κατάσταση της #ΝΔ σήμερα. Συνολικά 3 βουλευτές από τους 156, οι 2 γνωστοί τροχιοδρομημένοι να σπιλώνουν, να τραμπουκίζουν, να υβρίζουν, να συκοφαντούν και να απειλούν», αναφέρει η κα. Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στην ίδια ανάρτηση προσθέτει: «Αυτή είναι η …“κόσμια” εκδοχή τους, μετά τις ακραίες ύβρεις και προσβολές τους και τη διακοπή της συνεδρίασης… Εκεί κατάντησε ο Κ. Μητσοτάκης τη ΝΔ. Να εκπροσωπείται από τέτοια πρόσωπα. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν δουλειές. Σήμερα ήταν η συζήτηση για τη “Chevron”. Δείτε τους, χωρίς μοντάζ».

Αναλυτικά ο επίμαχος διάλογος

Κωνσταντοπούλου: Τα “άιντε” κ. Μαρκόπουλε, να μην τα πείτε ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας που πήγατε να τραμπουκίσετε

Μαρκόπουλος: Πήγαινε να υπερασπιστείς κανένα βιαστή

Γεροβασίλη: Να ανακαλέσετε

Μαρκόπουλος: Δεν ανακαλώ

Γεροβασίλη: Θα διαγραφεί από τα πρακτικά

Κωνσταντοπούλου: Οι φασιστές με αυτό τον τρόπο έχουν μάθει να χυδαιολογούν την ώρα που τα συμφέροντα τους έχουν στο χέρι τους. Τσιράκια και κονδυλοφόροι. Πηγαίνετε στην Νίκαια

Μαρκόπουλος: Όλα καλά τώρα κυρία Πρόεδρε; Δεν θα ζητήσετε να ανακαλέσει;

Κωνσταντοπούλου: Πηγαίνετε στην Νίκαια να τραμπουκίζετε γιατρούς



Γεροβασίλη: Σταματήστε το πινγκ- πονγκ

Κωνσταντοπούλου Δεν έγινε καμία χυδαία επίθεση (σσ για κόρη πρωθυπουργού). Δημοσιοποιήθηκε αυτό που ο ελληνικός λαός δικαιούται να λερει. Όταν ο πρωθυπουργός φωτογραφίζεται με την κόρη του στα κάλαντα και το πρόσωπο αυτό είναι στους επαναπατριζόμενους αυτό είναι δημόσιο γεγονός. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που δεν έχουν ακόμα επαναπατριστεί γιατί δεν έχετε λύση το πρόβλημα των κατοικίδιων τους. Αυτοί δεν έχουν ζωή ή δεν είναι συγγενείς του πρωθυπουργού; Οι συγγενείς πρωθυπουργού που συμμετέχουν σε δημόσια γεγονότα ή τα επηρεάζουν δεν είναι υπεράνω αναφοράς

Μαρκόπουλος: Δύο ζωές έχουν υπηρετήσει τον κατήφορο. Η Ζωή Λάσκαρη στον Κατήφορο του Δαλιανίδη αλλά με λαμπερό τρόπο και εσείς με τον γκρίζο τρόπο. Είστε απαράδεκτη και χυδαία. Δεν μπορεί να υβρίζει οικογένειες τα παιδιά μας και την κόρη πρωθυπουργού. Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. Είστε απαράδεκτη και επιστρέφουμε τις καταγγελίες. Είστε ζήτουλας της οργής μας και θα πάρετε πίσω το γέλιο μας.

Λαζαρίδης: Aκούσαμε για μια ακόμα φορά την κα Κωνσταντοπούλου παρουσία 3 βουλευτών της που είναι όλοι διορισμένοι. Την ακούσαμε σε ένα χυδαίο τοξικό, σεξιστικό λόγο που δεν συνάδει με την αίθουσα αλλά και συνολικά με τις απόψεις των πολιτών.

Με εντυπωσιάζει ότι στα έδρα κάθονται 2 γυναίκες και δεν αντέδρασαν στις επιθέσεις προς την σύζυγο και την κόρη του πρωθυπουργού. Θα μου πείτε βέβαια η μια βουλευτής της Πλεύσης δεν υπερασπίστηκε ούτε την σύζυγο του αδελφού της. Πώς επιτρέπετε τέτοιες αναφορές; Δεν σας αφορά πού βρίσκεται η Σοφία Μητσοτάκη. Ούτε μπαίνουμε σε προσωπικές σχέσεις, ούτε εμείς μπήκαμε στις δικές σας σχέσεις με τον Διαμαντή Καραναστάση. Με οικογένειες δεν σας παίρνει να εμπλέκεστε.

Είπατε ότι η κυβέρνηση ασχολείται με πρακτικές μαφίας. Όμως στην Σικελία οι μαφίες δεν μπλέκουν γυναικόπαιδα. Εκτός από άθλια πολιτικός, είστε και πολιτική μαφία.

Κωνσταντοπούλου: Eντυπωσιακό να βλέπει κανείς την ΝΔ να κατρακυλάει σε αυτό το επίπεδο του λαγουμιού όπου συμφύρεστε και με άλλα τρωκτικά. Θλιβερό για τον Μητσοτάκη να τον υπερασπίζονται Λαζαρίδης – Μαρκόπουλος. Ο Λαζαρίδης ο δημοσιογράφος της Ελεύθερης Ώρας. Η λέξη γυναικόπαιδα κύριε γυμνοσάλιαγκα…

Γεροβασίλη: Nα ανακαλέσετε. Να τελειώσει εδώ αυτή η βεντέτα

Κωνσταντοπουλου: Μου τρώτε το χρόνο να προσέχετε τις εκφράσεις σας. Η λέξη γυναικόπαιδα είναι ανεπίτρεπτα σεξιστική. Τι θα πει. Ότι είναι οι γυναίκες άμαχος πληθυσμός; Οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας είναι οι πιο έντιμοι. Το ότι καταφέρατε κάποιους να τους εκμαυλίσετε αφορά το δικό σας φύραμα.

Γεροβασίλη: Δεν θα επιτρέψω τον ευτελισμό διακόπτετε η διαδικασία.