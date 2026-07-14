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Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε δασική έκταση στην Περαία – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα (Βίντεο)

Συναγερμός στην πυροσβεστική

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε δασική έκταση στην Περαία – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα (Βίντεο)
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:01

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (14.07) σε δασική έκταση στην περιοχή της Οσίας Ξένης στη Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

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Από αέρος συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς κι ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.

Ήχησε το 112

Λίγο μετά τις 18.30 ήχησε και το 112 στα κινητά των κατοίκων ενημερώνοντάς τους για τη φωτιά και προτρέποντάς τους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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