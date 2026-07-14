Εμπρηστική επίθεση στη Marfin: Προφυλακιστέοι οι δύο 42χρονοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους

Στην προσωρινή κράτηση των δύο 42χρονων κατηγορουμένων για την πολύνεκρη επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin οδηγήθηκαν οι δικαστικές αρχές, έπειτα από μια μακρά και εξαντλητική διαδικασία απολογιών.

Οι δύο άνδρες, εκ των οποίων ο ένας είναι γιος γνωστού και οικονομικά ισχυρού επιχειρηματία, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

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Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή ή συνδρομή στην εμπρηστική επίθεση επί της οδού Σταδίου, η οποία πριν από 16 χρόνια στέρησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας.

Οι θέσεις των Αρχών και οι ενστάσεις της υπεράσπισης

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η παρουσία των δύο κατηγορουμένων, που αναφέρονται στη δικογραφία ως «νούμερο 3» και «νούμερο 8», στο σημείο της τραγωδίας πιστοποιείται από πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων.

Στον αντίποδα, οι συνήγοροι υπεράσπισης κάνουν λόγο για μια «στημένη σκευωρία», χαρακτηρίζοντας το αποδεικτικό υλικό ανυπόστατο, χαλκευμένο και εξαιρετικά ασθενές.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν σε κεντρικό σημείο των Εξαρχείων, οι δικηγόροι Θανάσης Καμπαγιάννης και Άννυ Παπαρούσου υποστήριξαν ότι η δίωξη βασίζεται αποκλειστικά σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, τόνισαν ότι η επίσημη έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) ξεκαθαρίζει πως δεν προκύπτει ταυτοποίηση των εντολέων τους με τους δράστες της επίθεσης.

Προς επίρρωση των ισχυρισμών τους για κατασκευασμένη υπόθεση, οι συνήγοροι ανέγνωσαν αυτούσιο ένα απόσπασμα από το επίμαχο ανώνυμο e-mail.

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«Σκέφτηκα πάρα πολύ κ. Εισαγγελέα πριν σου στείλω αυτή την επιστολή…16 χρόνια κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δε μπορώ να ηρεμήσω…..», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Έδωσε τη συγκατάθεσή της για να εκδοθεί στην Ελλάδα η 46χρονη

Την ίδια ώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της τρίτης κατηγορούμενης, μιας 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λονδίνου ενώ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει προς την Ελλάδα.

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Η συλληφθείσα οδηγήθηκε ενώπιον των βρετανικών δικαστικών αρχών, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, συναίνεσε στην έκδοσή της στη χώρα μας βάσει του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιταχύνει τις διαδικασίες για τη μεταγωγή της στην Αθήνα, προκειμένου να απολογηθεί στην αρμόδια ανακρίτρια.

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Σημειώνεται, τέλος, ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό μέγαρο της οδού Ευελπίδων, είχε συγκεντρωθεί πλήθος αλληλέγγυων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους δύο προφυλακισθέντες.