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Γεωργιάδης: Στο Σισμανόγλειο για πρώτη φορά μετά την φωτιά σε θάλαμο – Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης (βίντεο)

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Γεωργιάδης: Στο Σισμανόγλειο για πρώτη φορά μετά την φωτιά σε θάλαμο – Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης (βίντεο)
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (17/7) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για πρώτη φορά μετά την φωτιά που ξέσπασε σε θάλαμο πριν από 8 ημέρες.

“Πρακτικά θα έχουμε σε λίγο καιρό το νέο «Σισμανόγλειο»” αναφέρει στην ανάρτηση μιλώντας για την γενική αναβάθμιση του νοσοκομείου που θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο .

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Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Σήμερα το πρωί επισκέφθηκα το «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο για να δω πώς εξελίσσονται οι εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε ο εμπρησμός προ 8 ημέρων.

Πώς είναι οι ασθενείς στο νέο χώρο που τους έχουμε προσωρινά μετακινήσει και πώς εξελίσσονται γενικά τα πολλά και διαφορετικά έργα αναβάθμισης του Νοσοκομείου που κάνουμε. Πρακτικά θα έχουμε σε λίγο καιρό το νέο «Σισμανόγλειο».

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