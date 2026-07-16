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Γεωργιάδης και Τσίπρας “συναντήθηκαν” σε βιβλιοπωλείο – “Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν” (Φωτογραφία)

Το "καρφί" στον πρώην πρωθυπουργό και η προτροπή του υπουργού Υγείας

Γεωργιάδης και Τσίπρας “συναντήθηκαν” σε βιβλιοπωλείο – “Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν” (Φωτογραφία)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Με τίποτα δεν μπορεί να ξεφύγει, όπως φαίνεται, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης από τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς “συναντήθηκαν” ακόμα και σε βιβλιοπωλείο νησιού.

Το πρωί της Πέμπτης 16/7, ο κ. Γεωργιάδης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X μια φωτογραφία από το ράφι βιβλιοπωλείου σε κάποιο νησί, όπου φαίνεται το βιβλίο του με τίτλο “Ρώμη” να έχει τοποθετηθεί δίπλα στην “Ιθάκη” του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΕΛΑΣ.

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«Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα και προέτρεψε τους ακολούθους τους να διαβάσουν το βιβλίο του.

«Όσοι δεν διαβάσατε ακόμη την “Ρώμη” να το κάνετε ευκαιρία οι θερινές σας διακοπές» σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Δείτε την ανάρτησή του:

“Σε βιβλιοπωλείο σε νησί τώρα…η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…όσοι δεν διαβάσατε ακόμη την ‘Ρώμη’ να το κάνετε ευκαιρία οι θερινές σας διακοπές”.

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