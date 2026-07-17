Κόντρα Τσουκαλά – Γεωργιάδη στον “αέρα” για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Πανηγυρίσατε επειδή δεν είναι 11 αλλά 4 βουλευτές” – “Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του Ανδρουλάκη;”

Σκληρή κόντρα ανάμεσα στον στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά ξέσπασε στον “αέρα” εκπομπής με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να παρουσιάσει ως επιτυχία το γεγονός ότι παραπέμφθηκαν τέσσερα πρόσωπα και όχι έντεκα βουλευτές. «Πήγατε κουβά. Δεν λέγατε κανένας; Παραπέμφθηκαν τέσσερα άτομα. Είστε η κυβέρνηση που πετάει καπνογόνα επειδή παραπέμπονται μόνο τέσσερις», ανέφερε για τις παραπομπές που προέκυψαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλώντας στο Action24.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε ότι είχε υποστηρίξει πως οι υποθέσεις θα περιορίζονταν σε λίγα πρόσωπα. «Είχα πει ότι θα αθωωθούν, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα τους βάλει στο αρχείο, γιατί αλλιώς θα ξεφτιλιστεί. Τελικά είχε πει ότι θα παραπέμψει τρεις ή τέσσερις», είπε ο υπουργός Υγείας

«Εγώ θυμάμαι, κύριε υπουργέ, να λέτε “κανένας”. Νόμιζα ότι σήμερα θα είχατε κρυφτεί», ανταπάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στη διαφωνία για τις θητείες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τον Άρειο Πάγο. «Για πέντε είχε πει η κυρία Κοβέση, για δύο είπε ο Άρειος Πάγος. Στη σύγκρουση Αρείου Πάγου – Κοβέση εσείς με ποιον είστε;», είπε ο υπουργός Υγείας.

Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε πως «δεν υπάρχει σύγκρουση Αρείου Πάγου – Κοβέση, υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη – Δικαιοσύνης», κατηγορώντας τον υπουργό ότι είχε επιδιώξει να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, κάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη να ζητήσει συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση «βγήκε με καπνογόνα επειδή δεν είναι έντεκα αλλά τέσσερις οι παραπομπές».

Απαντώντας, ο υπουργός υπενθύμισε ότι οι τέσσερις κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή σε διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 13.000 ευρώ που όπως είπε είναι «τρίχες κατσαρές». Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει δύο κουμπάρους προφυλακισμένους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Γιατί ξεχνάτε τους κουμπάρους του Ανδρουλάκη;», είπε.

Ο κ. Τσουκαλάς ανταπάντησε πως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει διαγράψει τον κ. Χιλετζάκη, ο οποίος, όπως είπε, ελέγχεται για υπόθεση ύψους 10 εκατ. ευρώ, ενώ έκλεισε την αντιπαράθεση με αιχμηρή αναφορά προς τον υπουργό: «Την επόμενη φορά θα έρθουμε στο αεροδρόμιο να σας πούμε “μας κάνατε περήφανους σαν Έλληνες που κατηγορούνται μόνο τέσσερις”».