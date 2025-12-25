Γεωργιάδης: Στα νοσοκομεία ανήμερα των Χριστουγέννων – Κέρασε γλυκά το προσωπικό του ΕΣΥ

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μαζί με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδου επισκέφθηκαν νοσοκομεία που εφημέρευαν ανήμερα των Χριστουγέννων, με στόχο να στηρίξουν συμβολικά εργαζόμενους του ΕΣΥ και ασθενείς στα Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, μοιράζοντας γλυκά και ανταλλάσσοντας ευχές.

«Λίγη καλή διάθεση και λίγο χαμόγελο πάντα βοηθούν. Καλά Χριστούγεννα», καταλήγει στην ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Υγείας.

