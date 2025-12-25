Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Γεωργιάδης: Στα νοσοκομεία ανήμερα των Χριστουγέννων – Κέρασε γλυκά το προσωπικό του ΕΣΥ

«Λίγη καλή διάθεση και λίγο χαμόγελο πάντα βοηθούν. Καλά Χριστούγεννα»

DEBATER NEWSROOM

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μαζί με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδου επισκέφθηκαν νοσοκομεία που εφημέρευαν ανήμερα των Χριστουγέννων, με στόχο να στηρίξουν συμβολικά εργαζόμενους του ΕΣΥ και ασθενείς στα Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, μοιράζοντας γλυκά και ανταλλάσσοντας ευχές.

«Λίγη καλή διάθεση και λίγο χαμόγελο πάντα βοηθούν. Καλά Χριστούγεννα», καταλήγει στην ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Υγείας.

