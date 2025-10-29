Γεωργιάδης: “Ο Τσίπρας θέλει rebranding και λείπει από την κηδεία Σαββόπουλου; – Στο ΠΑΣΟΚ τα έχουν χαμένα”

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ηχηρή απουσία των εκπροσώπων της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς και για την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ.

Αρχικά, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «επειδή εγώ ήμουν στην κηδεία του αείμνηστου Σαββόπουλου, ήταν πολύ άσχημη εικόνα με τις άδειες καρέκλες, δεν ήταν ωραία εικόνα. Για λίγη ώρα εμείς οι υπουργοί που ήμασταν εκεί σκεφτήκαμε να πάμε στην πρώτη σειρά για να μην φαίνονται οι άδειες καρέκλες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το πρώτο που έχω να πω ότι ο Τσίπρας έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Θες να κάνεις rebranding και λείπεις από την κηδεία του Σαββόπουλου; Τσάμπα πληρώνεις τους συμβούλους, έβγαλε τη μικροψυχία που βγάζει διαχρονικά η Αριστερά» σχολίασε συμπληρώνοντας:

«Θυμήθηκα την κηδεία Φαράκου από την οποία απουσίασε το ΚΚΕ. Άκουσα και τον Χαρίτση που είπε ότι δεν πήγα για να μην είμαι με τον Μητσοτάκη και τον Άδωνι. Έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και δεν έχεις μάθει ότι πας σε μια κηδεία για αυτόν που φεύγει και όχι για όσους είναι παρόντες. Αν δεν το έχεις καταλάβει στην ηλικία που είσαι, δεν βγάζουμε άκρη για τη χώρα και θες να κυβερνήσεις. Έχω καταλήξει ότι η Αριστερά είναι μιζέρια, μόνο τσακώνονται και διασπώνται. Αν πήγαιναν δηλαδή τι θα παθαίνανε;».

Σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «ακούω για την γκάφα Ανδρουλάκη και ότι διάφορα στελέχη τον ψιλοκαρφώνουν. Η παραίτηση του κ. Παπαβασιλείου είναι γκάφα; Ένας άνθρωπος που πριν από 5 χρόνια λέει μπράβο για την εφαρμογή του νόμου για τα πανεπιστήμια και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας την περίοδο του covid. Αυτός είναι λόγος για να τον παραιτήσεις;».

«Το ΠΑΣΟΚ θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα και ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι δεν έχει θέση στο κόμμα κάποιος που επαινεί τον νόμο κατά της ακροαριστερής βίας και θέλει να μειωθεί η γραφειοκρατία; Πιστεύω ότι οι άνθρωποι τα έχουν χαμένα, είναι σοβαρά πράγματα αυτά;» είπε επίσης ο υπουργός Υγείας.

Όπως σημείωσε, μάλιστα, «αν το ΠΑΣΟΚ έχει φτάσει στο σημείο να φοβάται να πει μπράβο στον Μητσοτάκη, αν πει κάποιος μπράβο στον Γεωργιάδη πρέπει να πάει στην εξορία. Αν πει κάτι καλό ένας ΠΑΣΟΚος θα του πω μπράβο, έχω πει μπράβο και στους ΣΥΡΙΖΑίους, ακόμα και στον Πολάκη θα το πω αν και σπανίως πει κάτι σωστό, το ρολόι δύο φορές την ημέρα δείχνει σωστή ώρα. Στην πολιτική είμαστε αντίπαλοι και όχι εχθροί».

Κατά τον ίδιο «είναι ψυχολογικό σύνδρομο του ΠΑΣΟΚ που πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Επειδή η χώρα έχει κοινοβουλευτική δημοκρατία και σε αυτή είμαστε αντίπαλοι και όχι εχθροί, είναι πιθανό να κάνω κάτι περιπτωσιολογικά για ΠΑΣΟΚ ότι έκανα κάτι σωστό και δεν είναι έγκλημα αυτό. Μα το αν έχει πει ο κ. Παπαβασιλείου δύο καλά πράγματα δεν σημαίνει ότι θέλει να ψηφίσει Μητσοτάκη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ πιστεύω ότι βρήκαν την ευκαιρία οι μισοί που δεν συμπαθούν τον Ανδρουλάκη να βγάλουν τα σώψυχά τους. Είναι έτοιμοι να τσακωθούν στο δευτερόλεπτο. Αν κάνει κόμμα ο Τσίπρας και πέσει το ΠΑΣΟΚ 2-3 μονάδες θα σφαχτούν γιατί όλοι περιμένουν τον Ανδρουλάκη πότε θα σκοντάψει, έχουν παλαβώσει».

Με αφορμή, το καλό κλίμα στις παρελάσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «κι εγώ φοβόμουν ότι θα γίνουν επεισόδια ιδιαίτερα στο Σύνταγμα με ανακοινώσεις ορισμένων γονέων με τις δηλώσεις Κωνσταντοπούλου με το κάλεσμα για συγκέντρωση, τελικά ο κόσμος δεν ακολούθησε. Είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό για την κοινωνία. Το εκλαμβάνω ως μια βροντερή λαϊκή έκφραση ότι μπορεί να διαφωνούμε με τον Μητσοτάκη ή τον Γεωργιάδη αλλά δεν θα κάνουμε μπάχαλο τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κόσμος δεν τσίμπησε με όσους ήθελαν φασαρίες και αυτό είναι ευχάριστο. Η Κυρία Κωνσταντοπούλου και άλλοι επένδυσαν σε μεγάλη φασαρία στο Σύνταγμα και ο κόσμος δεν ακολούθησε. Ο κόσμος στηρίζει η χώρα να είναι κανονική και λειτουργική. Όλοι κατάλαβαν ότι είχαμε μια εθνική επέτειο που μας ενώνει και δεν μας χωρίζει».

Εξέφρασε, τέλος, την «απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα εφαρμοστεί και δεν θα μείνει κενό γράμμα».