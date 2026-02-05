Γεωργιάδης: “Μέλη ΜΚΟ πήγαν σε νοσοκομείο στη Χίο για να καθοδηγήσουν οικογένεια μεταναστών”

Μία καταγγελία που προκαλεί εντύπωση έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης καθώς αναφέρει ότι μέλη ΜΚΟ πλησίασαν οικογένεια μεταναστών στο νοσοκομείο στη Χίο με πιθανό σκοπό την διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού.

Σε ανάρτηση του στο X, o υπουργός Υγείας τόνισε ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η ΕΥΠ.

«Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας» καταλήγει.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα δέχθηκα σοβαρή καταγγελία από Διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο.

Μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική, παρότι είχε προηγηθεί ρητή άρνηση παροχής οποιασδήποτε «βοήθειας».

Μάλιστα, δήλωσαν ψευδώς στο προσωπικό ότι είχαν συνεννοηθεί με τη Διοίκηση.

Ακόμη σοβαρότερο: οι φερόμενοι ως «διερμηνείς» δεν έκαναν διερμηνεία, αλλά –κατά την εκτίμηση της Διοίκησης– προέβαιναν σε καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.).

Οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στην ΕΥΠ. Στα δημόσια νοσοκομεία ισχύουν κανόνες.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 5, 2026

Η υγεία δεν είναι πεδίο ιδεολογικής ή πολιτικής εκμετάλλευσης. Η Πολιτεία δεν θα ανεχθεί σκιώδεις παρεμβάσεις. Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας».