Χίος: Στον ανακριτή ο φερόμενος διακινητής – “Σκηνές πολέμου” περιγράφει ο δύτης που βούτηξε στο σημείο της τραγωδίας

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα Πέμπτη 5/2 ο Μαροκινός, που αναγνωρίστηκε ως ο φερόμενος διακινητής από τους μετανάστες αφγανικής καταγωγής, οι οποίοι επέβαιναν στοταχύπλοο που συγκρούστηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ανοικτά της Χίου.

Την ίδια ώρα, είναι σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος με τους 15 νεκρούς και τους πάνω από 20 τραυματίες, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 3/2.

Στο μοιραίο σκάφος μήκους 8 μέτρων επέβαιναν 40 πρόσφυγες και μετανάστες, χωρίς σωσίβια, ενώ οι προδιαγραφές του ήταν για μόλις οκτώ άτομα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Mega, οι διακινητές τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει τακτική, καθώς δεν χρησιμοποιούν φτηνά και παλιά σκάφη, αλλά σύγχρονα με δυνατές μηχανές, για να ξεφεύγουν από το λιμενικό και να κάνουν περισσότερα δρομολόγια.

Το συγκεκριμένο ήταν ένα σύγχρονο φουσκωτό και είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει ταχύτητα 20 – 30 κόμβους, κοντά σε αυτή που ανέπτυξε και το σκάφος του Λιμενικού.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Mega, οι διακινητές γνωρίζουν πως εάν συλληφθούν αναμένεται να καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη, ενώ όπως αποκαλύπτεται, είχαν αποσπάσει από τους πρόσφυγες που μετέφεραν, ποσά που άγγιζαν τις 4.000 ευρώ το «κεφάλι».

Σύμφωνα με το Mega, στις πρώτες τους καταθέσεις οι διασωθέντες μετανάστες είπαν ότι έφυγαν από το Τσεσμέ και πως περίμεναν μία καλή μέρα για να φύγουν από την Τουρκία προς την Ελλάδα και ήταν καθισμένοι μέσα στο σκοτάδι με τα γόνατα στο στήθος και το κεφάλι σκυφτό.

Περιέγραψαν ένα έντονο φως, πιθανόν τον προβολέα του σκάφους του Λιμενικού, να πέφτει επάνω τους και μετά δεν θυμούνται ακριβώς τι συνέβη. Θυμούνται έναν απότομο και βίαιο χειρισμό από την πλευρά του διακινητή τους και ότι μετά αναποδογύρισε η βάρκα τους.

«Ζήσαμε τραγικές στιγμές – Ήταν σαν πόλεμος»

Ο δύτης Βαγγέλης Κυρήθρας περιέγραψε στο chiosin.gr τις δραματικές στιγμές που έζησε στο σημείο του ναυαγίου, συμμετέχοντας στην επιχείρηση διάσωσης.

«Ζήσαμε τραγικές στιγμές. Μέσα στο σκάφος πολλά πτώματα, τα περισσότερα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση πολύ τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια. Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε κάθε έναν που βγάζαμε, δεν υπήρχε σε κανέναν. Συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα. Πολλά πτώματα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Το σκάφος ήταν μικρό, 6 μέτρα, 40 άτομα στοιβαγμένα εκεί, δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό. Εμείς βγάλαμε 12-13. Ήταν ημιβυθισμένο. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος, μετά θα πνίγηκαν επειδή ήταν γεμάτο νερό».

Ο ίδιος μιλώντας στο ΕΡΤNews έκανε λόγο για εικόνες πολέμου: «Στις 9 μας ενημέρωσαν ότι έγινε ατύχημα, χωρίς να γνωρίζουμε τι έχει γίνει. Σπεύσαμε στο σημείο δύο δύτες και είδαμε ένα σκάφος χτυπημένο, μισοβουλιαγμένο και δυστυχώς πτώματα. Εμείς πήραμε 12 (πτώματα) στο σκάφος του Λιμενικού και τα πήγαμε στο κεντρικό λιμάνι».

«Εμείς βγάλαμε δύο κορίτσια και οι υπόλοιποι άνδρες. Τους τραυματίες τους είχε πάρει ήδη το σκάφος του Λιμενικού. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται, είναι πολύ άσχημο να βλέπεις άψυχα σώματα μπροστά σου, δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ», συνέχισε συγκλονισμένος ο κ. Κυρήθρας.

Σε ερώτηση εάν πρόλαβε να δει το σκάφος των διακινητών, ο ίδιος ανέφερε: «Προλάβαμε να το δούμε στην επιφάνεια. Και πάνω ήταν πτώματα. Αλλά ήταν στο μεταίχμιο να βουλιάξει. Ήταν ένα φουσκωτό, όπως αυτό που είμαστε τώρα. Επτά μέτρα σκάφος, κανονικά μια νόμιμη άδεια που θα έδινε ένας κατασκευαστής είναι για 10 άτομα, αυτοί ήταν 40 μέσα, είναι τραγικό».

Όπως εξήγησε, από την ώρα που έφτασε στο σημείο, η επιχείρηση διήρκεσε γύρω στα 45 λεπτά, ενώ ερωτηθείς για το πώς πιστεύει ότι διασώθηκαν όσοι διασώθηκαν, ο έμπειρος δύτης εκτίμησε ότι ίσως πρόλαβαν να βουτήξουν στη θάλασσα.

Απαντώντας, τέλος, στο εάν κάποιοι θα μπορούσαν να είχαν γλιτώσει εάν φορούσαν σωσίβια, είπε: «Δεν θα γλίτωνε κανείς, θεωρώ ότι ήταν ήδη νεκροί από τη σύγκρουση των δύο σκαφών».

Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο δύτης μίλησε για «τραγικές στιγμές, λες και είσαι σε πόλεμο, νέα παιδιά όλοι».

Οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους και η κατάσταση των τραυματιών

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης στο σημείο, όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, συνολικά 22 άτομα νοσηλεύονται, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες που βρίσκονται σε βραχεία νοσηλεία. Πρόκειται για ασθενείς στους οποίους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο παραμένουν στο νοσοκομείο, καθώς συνοδεύουν τα παιδιά τους.

Ιδιαίτερα καθησυχαστικά είναι τα νέα για δέκα παιδιά, τα οποία δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο, καθώς η ζωή τους δεν απειλείται.

Παράλληλα, δύο παιδιά νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική, ενώ τρεις τραυματίες βρίσκονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας τους έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο, εφόσον κριθεί αναγκαίο, υπάρχει πρόβλεψη να διακομιστούν σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Επίσης, σε εφαρμογή έχει τεθεί και το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης. Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μετέβη στη Χίο για τον συντονισμό της ιατροδικαστικής διερεύνησης, ενώ προανάκριση για το ναυάγιο διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Τι συνέβη με τη θερμική κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού

Όσον αφορά στη λειτουργία της θερμικής κάμερας και το ζήτημα που έχει ανακύψει με τη μη χρησιμοποίησή της, πηγές του Λ.Σ. διευκρινίζουν ότι το συγκεκριμένο σκάφος διαθέτει θερμική κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στη θάλασσα.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη, η θερμική κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι το ταχύπλοο με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί τόσο από κάμερα παρατήρησης από τη στεριά, όσο και οπτικά, με τη χρήση προβολέα.

ΕΔΕ από το υπουργείο Ναυτιλίας

Έμπειροι αξιωματικοί του υπουργείου Ναυτιλίας έχουν αναλάβει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με το σκάφος διακινητών μεταναστών.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί εάν προκύπτουν ευθύνες για τυχόν παραλείψεις όλων όσοι ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Παράλληλα, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας καταδίκασε με σκληρή γλώσσα τη δράση των δουλεμπόρων, χαρακτηρίζοντάς τους «εχθρούς της χώρας», τονίζοντας ότι η Πολιτεία θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι στα κυκλώματα διακίνησης.