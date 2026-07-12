Σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι: Τα συλλυπητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη – “Θα μείνει στη μνήμη μας ως ένας οραματιστής ηγέτης”

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια του εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον λαό του Κατάρ για τον θάνατο του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι.

«Θα μείνει στη μνήμη ως ένας οραματιστής ηγέτης, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και στη διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής», υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

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«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλ Θάνι για τον θάνατο του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι. Θα μείνει στη μνήμη μας ως ένας οραματιστής ηγέτης που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής». Sincere condolences to the people of Qatar and the Al Thani family on the passing of Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani. He will be remembered as a visionary leader who played a defining role in Qatar's development and the wider region.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 12, 2026

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών άφησε το πρωί της Κυριακής (12/7) ο πρώην Εμίρης του Κατάρ, Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι.

Ο εκλιπών, ο οποίος είχε διατελέσει και πρωθυπουργός της χώρας, συγκαταλεγόταν μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη και είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη, διαχρονική σχέση με την Ελλάδα, την οποία επισκεπτόταν τακτικά για διακοπές αλλά και για επενδυτικούς σκοπούς.