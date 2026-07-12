Σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι: Τα συλλυπητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη – “Θα μείνει στη μνήμη μας ως ένας οραματιστής ηγέτης”
Ο πρώην εμίρης του Κατάρ πέθανε σε ηλικία 74 ετών
Τα ειλικρινή συλλυπητήρια του εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον λαό του Κατάρ για τον θάνατο του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι.
«Θα μείνει στη μνήμη ως ένας οραματιστής ηγέτης, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και στη διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής», υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλ Θάνι για τον θάνατο του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι. Θα μείνει στη μνήμη μας ως ένας οραματιστής ηγέτης που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής».
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών άφησε το πρωί της Κυριακής (12/7) ο πρώην Εμίρης του Κατάρ, Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι.
Ο εκλιπών, ο οποίος είχε διατελέσει και πρωθυπουργός της χώρας, συγκαταλεγόταν μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη και είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη, διαχρονική σχέση με την Ελλάδα, την οποία επισκεπτόταν τακτικά για διακοπές αλλά και για επενδυτικούς σκοπούς.
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