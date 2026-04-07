Γεωργιάδης: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει ευθεία πολιτική παρέμβαση στη χώρα»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτηση του κάνει λόγο για «ευθεία πολιτική παρέμβαση» στη χώρα, αναφερόμενος στη διαδικασία με την οποία γνωστοποιεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα.

Επίσης μίλησε για «αδιανόητα από δικαστικής απόψεως πράγματα», λέγοντας ότι ήρθαν με καθυστέρηση μετά από διαρροές οι φάκελοι με τις δικογραφίες, ενώ υπάρχουν και νέες διαρροές για τους φακέλους που ετοιμάζονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε σε χρήστη του «Χ» που τον ρωτάει εάν βλέπει «πλεκτάνη κατά της κυβερνήσεως». Ο υπουργός έγραψε τα εξής: «Ευθεία πολιτική παρέμβαση στη Χώρα. Διαρροές από τον Σεπτέμβριο για κάτι που τελικά ήρθε τον Απρίλιο. Τώρα νέες διαρροές για έναν, δύο, τρεις κλπ φακέλους που ετοιμάζονται κλπ αδιανόητα και από δικαστικής απόψεως πράγματα. Και φυσικά ένα Κοινοβούλιο που έτσι μένει διαρκώς αιχμάλωτο. Εάν έχει κάτι τόσο σοβαρό είχε όλο το χρόνο να τα στείλει όλα μαζί. Ο Θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι νέος και ίσως δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματα του πάντως ως πρακτική είναι και περίεργη και απαράδεκτη και δεν μπορεί να μην το βλέπετε».

«Είναι σαν να κρατάει τη χώρα πολιτικό όμηρο»

Σημειώνεται ότι ο κ. Γεωργιάδης μίλησε την Παρασκευή στο Action24, όπου έδειξε απορημένος για τον λόγο όπου η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζητά να διερευνηθεί η άσκηση διώξεως για για ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτή του Νότη Μηταράκη, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην πρακτική της.

«Πολύ με ενοχλεί. Στέλνει την πρώτη δικογραφία, την δεύτερη, την τρίτη, την πέμπτη. Είναι σα να κρατάει τη χώρα, το πολιτικό σύστημα όμηρο. Έχεις κυρία Παπανδρέου κάτι για βουλευτές; Στείλ’τα, καν ‘ τα ένα πακέτο και στείλτε όλα μαζί. Αν τις στέλνουν ανά ένα μήνα δεν είναι αυτό πολιτική παρέμβαση; Αυτό αθροιστικά δεν δημιουργεί πολιτικά αναταραχή» διερωτήθηκε.