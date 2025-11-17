Γεωργιάδης: Η έλλειψη νοσηλευτών το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΕΣΥ

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στην ΕΡΤ για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Press Talk με τον Απόστολο Μαγγηριάδη όπου αναφέρθηκε στις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλη έλλειψη νοσηλευτών. Υπάρχουν κράτη που έχουν ήδη κάνει εισαγωγή νοσηλευτών από άλλες χώρες, κυρίως από την Ινδία. Η παραγωγή νοσηλευτών σε σχέση με τις ανάγκες νοσηλευτών είναι πολύ μικρότερη» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ο θεσμός του σχολικού νοσηλευτή είναι σωστός, ωστόσο, το ΕΣΥ έχασε χιλιάδες νοσηλευτές, οι οποίοι πήγαν στα σχολεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Κάνουμε προκηρύξεις, θα βγάλουμε άλλες 4.000 θέσεις νοσηλευτών. Μέσα στο 2026 σχεδιάζουμε να ψηφίσουμε τη δημιουργία ξεχωριστού κλάδου των νοσηλευτών.

Πως θα πάρουμε από την ομάδα του λοιπού προσωπικού, όπως λέγονται, τους νοσηλευτές, θα τους κάνουμε ένα ξεχωριστό σώμα μέσα στο νοσοκομείο και θα μπορούμε να εφαρμόζουμε στοχευμένες πολιτικές».