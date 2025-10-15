Γεωργιάδης για τα νέα ΤΕΠ στο “Αττικόν”: “Κόντρα στην μιζέρια, το ΕΣΥ άλλαξε και αφήστε τους έξω να φωνάζουν” (Βίντεο)

Με ανάρτηση του στα social media, o υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έδειξε εικόνα μέσα από τα ολοκαίνουργια ΤΕΠ του Νοσοκομείου “Αττικόν”, τα οποία εγκαινιάστηκαν το πρωί της Τετάρτης (15/10) παρουσία του ίδιου και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

“Κόντρα στην μιζέρια της Αριστεράς και της Αντιπολιτεύσεως συνολικά, δείτε τα νέα ολοκαίνουργια, μεγαλύτερα και καλύτερα εξοπλισμένα ΤΕΠ του «Αττικόν»…από 10 κρεβάτια ταυτόχρονης νοσηλείας από 30 Οκτωβρίου θα έχουμε 36! Από 3 κρεβάτια αναζωογόνησης 8-12! Κόντρα στην μιζέρια της Αριστεράς και της Αντιπολιτεύσεως συνολικά, δείτε τα νέα ολοκαίνουργια, μεγαλύτερα και καλύτερα εξοπλισμένα ΤΕΠ του «Αττικόν»…από 10 κρεβάτια ταυτόχρονης νοσηλείας από 30 Οκτωβρίου θα έχουμε 36! Από 3 κρεβάτια αναζωογόνησης 8-12! Σε λίγο έρχεται και νέος… pic.twitter.com/pADM5AcxhM— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 15, 2025

Σε λίγο έρχεται και νέος εξοπλισμός και 75 επιπλέον νοσηλευτές! Το ΕΣΥ άλλαξε και αφήστε τους έξω να φωνάζουν!”