Επίσκεψη Μητσοτάκη και Γεωργιάδη στο “Αττικόν” για τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Εικόνες)

Επίσκεψη στο νοσοκομείο “Αττικόν” πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης (15/10) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Στην διάρκεια της παρουσίας τους εκεί πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)