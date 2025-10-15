Επίσκεψη Μητσοτάκη και Γεωργιάδη στο “Αττικόν” για τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Εικόνες)
Σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ ΜΑΤ και εργαζόμενων που διαμαρτύρονταν
Επίσκεψη στο νοσοκομείο “Αττικόν” πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης (15/10) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.
Στην διάρκεια της παρουσίας τους εκεί πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης τους σημειώθηκαν επεισόδια έξω από το νοσοκομείο μεταξύ αστυνομικών των ΜΑΤ και εργαζομένων που ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας και να μπει τέλος στην υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις