Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μητσοτάκη και Γεωργιάδη στο “Αττικόν” για τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Εικόνες)

Σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ ΜΑΤ και εργαζόμενων που διαμαρτύρονταν

Επίσκεψη Μητσοτάκη και Γεωργιάδη στο “Αττικόν” για τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Εικόνες)
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:38

Επίσκεψη στο νοσοκομείο “Αττικόν” πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης (15/10) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Στην διάρκεια της παρουσίας τους εκεί πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μητσοτάκης
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Μητσοτάκης
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης τους σημειώθηκαν επεισόδια έξω από το νοσοκομείο μεταξύ αστυνομικών των ΜΑΤ και εργαζομένων που ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας και να μπει τέλος στην υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας.

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Μητσοτάκης
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ