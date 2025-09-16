Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: “Μέρα μεγάλης χαράς για μένα, Ανδρέα καλωσήρθες”

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας στο X

Γεωργιάδης για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: “Μέρα μεγάλης χαράς για μένα, Ανδρέα καλωσήρθες”
DEBATER NEWSROOM

Ιδιαίτερα χαρούμενος δηλώνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

«Μία μέρα μεγάλης χαράς για μένα να καλωσορίζω τον αδελφικό μου φίλο Ανδρέα Λοβέρδο στη Νέα Δημοκρατία και στη μάχη για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Γεωργιάδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ανδρέα καλωσήρθες» κατέληξε.

Δείτε την ανάρτησή του:

https://twitter.com/AdonisGeorgiadi/status/1967881589041369365?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1967881589041369365%7Ctwgr%5E309f668eacb55bcf6e4d067a82eb78c3ebb1f337%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnn.gr%2Fpolitiki%2Fstory%2F495672%2Fgeorgiadis-gia-prosxorisi-loverdou-sti-nd-mera-megalis-xaras-gia-mena

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των “Δημοκρατών” Ανδρέας Λοβέρδος και στελέχη του κόμματός του συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου οριστικοποιήθηκε η προσχώρηση στη ΝΔ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ