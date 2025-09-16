Γεωργιάδης για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: “Μέρα μεγάλης χαράς για μένα, Ανδρέα καλωσήρθες”

Ιδιαίτερα χαρούμενος δηλώνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

«Μία μέρα μεγάλης χαράς για μένα να καλωσορίζω τον αδελφικό μου φίλο Ανδρέα Λοβέρδο στη Νέα Δημοκρατία και στη μάχη για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Γεωργιάδης.

«Ανδρέα καλωσήρθες» κατέληξε.

Δείτε την ανάρτησή του: https://twitter.com/AdonisGeorgiadi/status/1967881589041369365?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1967881589041369365%7Ctwgr%5E309f668eacb55bcf6e4d067a82eb78c3ebb1f337%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnn.gr%2Fpolitiki%2Fstory%2F495672%2Fgeorgiadis-gia-prosxorisi-loverdou-sti-nd-mera-megalis-xaras-gia-mena

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των “Δημοκρατών” Ανδρέας Λοβέρδος και στελέχη του κόμματός του συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου οριστικοποιήθηκε η προσχώρηση στη ΝΔ.