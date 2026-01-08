Γεωργιάδης: Εγκαινιάστηκαν τα νέα χειρουργεία στο «Άγιος Σάββας» – «Το Σωματείο Εργαζομένων έκανε αγώνα για να αποτύχουμε»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε σήμερα, Πέμπτη (08/01) τις νέες χειρουργικές κλίνες του Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Άγιος Σάββας».

Ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτηση του έγραψε ότι «σήμερα παραδώσαμε προς χρήση των ογκολογικών ασθενών τα καλύτερα χειρουργεία σε όλο το ΕΣΥ. Ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος το δυσκολότερο τεχνικά έργο, της νέας κατασκευής των χειρουργείων εν λειτουργία, στο ενδιάμεσο επιτύχαμε να μην αυξηθεί η λίστα αναμονής και ταυτόχρονα από σήμερα αυξήσαμε τις διαθέσιμες χειρουργικές κλίνες στον «Άγιο Σάββα» από 5 σε 11. Όλη η λίστα αναμονής σε αυτό το νοσοκομείο θα σβήσει εντός τριμήνου και από εκεί και πέρα η αναμονή θα είναι πρακτικά μηδενική. Σε χειρουργεία με όλα τα αντιμικροβιακά υλικά για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, με νέο εξοπλισμό κλπ».

Όμως, όπως αναφέρει, διαμαρτυρήθηκε το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου και «έκανε αγώνα» ώστε να μην γίνει το συγκεκριμένο έργο. Μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης έγραψε ότι οργανώθηκε και διαμαρτυρία έξω από το νοσοκομείο: «Σε όλα αυτά ο Σύλλογος (προσκείμενος στην Ανταρσύα) ήταν αντίθετος, το σαμποτάρισε όσο μπορούσε και έκαναν αγώνα για να αποτύχουμε. Αλλά δεν τους κάναμε το χατήρι. Σήμερα είχαν το θράσος να έρθουν από έξω, όχι για να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά για να διαμαρτυρηθούν εκ νέου. Αρνήθηκα να τους συναντήσω διότι δεν τους αναγνωρίζω. Εμένα με ενδιαφέρουν μόνον όσοι γνήσια ενδιαφέρονται για το ΕΣΥ».

Σήμερα… pic.twitter.com/NiNOZxvR88— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 8, 2026

Υγ. Οταν έμαθα χθες το βράδυ ότι είχαν καλέσει σε συγκέντρωση στις 09:30 άλλαξα την ώρα τέλεσης των εγκαινίων για τις 09:00. Ήμουν βέβαιος ότι δεν θα υπήρχε ψυχή μισή ώρα πριν, διότι οι «επαναστάτες της Αριστεράς» δεν αφήνουν εύκολα το πρωινό χουζούρεμα, αν δεν είναι βέβαιοι ότι θα βρουν κάποιον να φωνάξουν. Εμείς που ξυπνάμε από τις 06:00 δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ετσι όταν έφυγα μόλις και είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται! Παιδιά να ξυπνάτε νωρίτερα κάνει καλό!

