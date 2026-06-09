Γεωργιάδης: “Μετά την απαγόρευση της ψεκασμένης κάνναβης, καταθέτω τροπολογία για παρόμοια προϊόντα”

Τροπολογία για την απαγόρευση προϊόντων που ψεκάζονται με χημικές ουσίες αναμένεται να καταθέσει άμεσα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σύμφωνα με ανάρτησή του.

Όπως αναφέρει, πριν από λίγες ημέρες απαγορεύτηκε ο ψεκασμένος με χημικά ανθός βιομηχανικής κάνναβης, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούσε «μεγάλο πρόβλημα για τη δημόσια Υγεία».

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Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι στη συζήτηση στη Βουλή ένας από τους εκπροσώπους αυτών των προϊόντων είχε πει πως «αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το χαμομήλι», κάτι που, όπως αναφέρει, ορισμένοι θεώρησαν αστείο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Πριν λίγες μέρες απαγορεύσαμε τον ψεκασμένο με χημικά ανθό βιομηχανικής κάνναβης, διότι ήταν μεγάλο πρόβλημα για την δημόσια Υγεία. Στην επιτροπή της Βουλής ένας από τους εκπροσώπους αυτών των προϊόντων είχε επί λέξη: «αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το χαμομήλι»…κάποιοι το θεώρησαν αστείο.

Πριν λίγες μέρες απαγορεύσαμε τον ψεκασμένο με χημικά ανθό βιομηχανικής κάνναβης, διότι ήταν μεγάλο πρόβλημα για την δημόσια Υγεία. Στην επιτροπή της Βουλής ένας από τους εκπροσώπους αυτών των προϊόντων είχε επί λέξη: «αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το… pic.twitter.com/USDubRlftG— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 9, 2026

Σήμερα έλαβα αυτό το μνμ:

«Οπως καταλαβαίνεται κύριε υπουργέ οι αγορά των ψεκασμένων δε σταματάει με την απαγόρευση κυκλοφορίας την βιομηχανικής κάνναβης

Αυτοί οι τρελοί πουλάνε τώρα χαμομήλι και λεβάντα ψεκασμένα με άγνωστες χημικές ουσίες….»

Καταθέτω άμεσα τροπολογία για να απαγορεύονται τα πάντα από όσα ψεκασμένα καπνίζονται. Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση προσέξτε τα παιδιά σας!